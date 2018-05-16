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SFSB LIMBURG SUSTAINABILITY LOANS FOR CITIZENS

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 75.000.000 €
Stadtentwicklung : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/01/2019 : 75.000.000 €
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18/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SFSB LIMBURG SUSTAINABILITY LOANS FOR CITIZENS
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08/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SFSB LIMBURG SUSTAINABILITY LOANS FOR CITIZENS
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB-Darlehen von 75 Millionen Euro für Nachhaltigkeitsfonds in Limburg

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Mai 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/01/2019
20170968
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SFSB LIMBURG SUSTAINABILITY LOANS FOR CITIZENS
PROVINCIE LIMBURG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 150 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation is related to an investment loan to the province of Limburg, in order to co-finance Duurzaam Thuis, a debt fund, established by the province of Limburg, which will on-lend to homeowners and tenants to implement energy efficiency and renewable energy measures in the residential sector. This operation falls under the Smart Finance for Smart Buildings ("SFSB") Initiative, a joint initiative of the EIB Group and the European Commission (EC) aiming at supporting Energy Efficiency investments in buildings.

The purpose of this project is to make funding available to support housing stock energy-efficiency renovation in Limburg's region, in the Netherlands. These so-called sustainability loans aim to increase the sustainability of houses located in the province of Limburg having as target groups individual homeowners and tenants. The project objectives include, inter alia, the promotion of energy efficiency and renewable in residential buildings.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments mainly related to energy efficiency and renewable energy sources that are expected to be carried out in existing facilities without changing the already authorised scope and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the EIA Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Works related to asbestos removal must be performed in accordance with the existing regulations for asbestos removal and disposal. The Bank's services will nevertheless review during the project appraisal whether any of the investments could fall under Annex II of EIA Directive, as well as any other environmental aspects. The project will contribute to energy efficiency and renewable energy and thus to the reduction of CO2 emissions.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, (2014/24/EU or 2004/18/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
18/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SFSB LIMBURG SUSTAINABILITY LOANS FOR CITIZENS
08/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SFSB LIMBURG SUSTAINABILITY LOANS FOR CITIZENS
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB-Darlehen von 75 Millionen Euro für Nachhaltigkeitsfonds in Limburg

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SFSB LIMBURG SUSTAINABILITY LOANS FOR CITIZENS
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83917414
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170968
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SFSB LIMBURG SUSTAINABILITY LOANS FOR CITIZENS
Datum der Veröffentlichung
8 Oct 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237652194
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20170968
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Übersicht
SFSB LIMBURG SUSTAINABILITY LOANS FOR CITIZENS
Datenblätter
SFSB LIMBURG SUSTAINABILITY LOANS FOR CITIZENS
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB-Darlehen von 75 Millionen Euro für Nachhaltigkeitsfonds in Limburg

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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