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BAKHENG WATER SUPPLY PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
101.492.335,37 €
Länder
Sektor(en)
Kambodscha : 101.492.335,37 €
Wasser, Abwasser : 101.492.335,37 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2020 : 12.700.000 €
18/12/2018 : 35.158.653,42 €
18/06/2019 : 53.633.681,95 €
(*) Einschließlich 12.700.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch ASIAN INVESTMENT FACILITY
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Juli 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2018
20170965
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BAKHENG WATER SUPPLY PROJECT
PHNOM PENH WATER SUPPLY AUTHORITY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 115 million (EUR 98 million)
USD 247 million (EUR 211 million)
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Construction of Bakheng Water Treatment Plant (WTP), in the northern outskirts of Phnom Penh. The intake will be located on the west bank of the Mekong River.

The proposed operation, which will be extended under the ELM 2014-2020 mandate, will contribute to the social and economic infrastructure (i.e. improving potable water production and distribution) and environmental sustainability in Cambodia.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The proposed investments will focus on increasing the capacity of systems and expanding water service coverage with direct positive impact to people's livelihoods and the environment. Where required, full environmental impact assessments (EIAs) will be carried out as well as any required environmental and social management plans (ESMPs). Details will be assessed during appraisal.

The Promoter will be required to implement the project in accordance with AFD procurement rules and procedures, and in compliance with the requirements and standards agreed between EIB and AFD for projects under the Mutual Reliance Initiative for operations outside the EU, as foreseen in the Bank's Guide to Procurement. In particular, calls for international tenders will be published in the OJEU in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BAKHENG WATER SUPPLY PROJECT
Datum der Veröffentlichung
27 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84881933
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170965
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Kambodscha
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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