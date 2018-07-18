BAKHENG WATER SUPPLY PROJECT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Construction of Bakheng Water Treatment Plant (WTP), in the northern outskirts of Phnom Penh. The intake will be located on the west bank of the Mekong River.
The proposed operation, which will be extended under the ELM 2014-2020 mandate, will contribute to the social and economic infrastructure (i.e. improving potable water production and distribution) and environmental sustainability in Cambodia.
The proposed investments will focus on increasing the capacity of systems and expanding water service coverage with direct positive impact to people's livelihoods and the environment. Where required, full environmental impact assessments (EIAs) will be carried out as well as any required environmental and social management plans (ESMPs). Details will be assessed during appraisal.
The Promoter will be required to implement the project in accordance with AFD procurement rules and procedures, and in compliance with the requirements and standards agreed between EIB and AFD for projects under the Mutual Reliance Initiative for operations outside the EU, as foreseen in the Bank's Guide to Procurement. In particular, calls for international tenders will be published in the OJEU in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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