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M-FILES (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
27.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 27.000.000 €
Dienstleistungen : 27.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/07/2018 : 13.500.000 €
19/07/2018 : 13.500.000 €
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11/10/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - M-FILES (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB-Finanzierung von 27 Millionen Euro für finnisches Software-Unternehmen M-Files

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Juni 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/07/2018
20170957
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
M-FILES (EGFF)
M-FILES OY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 27 million
EUR 68 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

M-Files is a software company which offers Content Service Platform (CSP) solutions that help businesses organise, manage and track documents and business processes, improving the efficiency and productivity of its clients.

The proposed loan will enable M-Files to scale its operations, complete its transformation into a Software as a Service ("SaaS") model faster and expand its customer base geographically by investing into Research, Development and Innovation (RDI), SaaS transformation costs and sales/marketing costs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments will concern RDI activities most likely within existing facilities. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC as amended. Nevertheless, the environmental details including environmental objectives of the RDI programme and if needed, the carbon dioxide (CO2) footprint as well as the possible impacts on protected flora and fauna will be assessed during the appraisal.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
11/10/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - M-FILES (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
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Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB-Finanzierung von 27 Millionen Euro für finnisches Software-Unternehmen M-Files

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - M-FILES (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
11 Oct 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85173582
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170957
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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11/10/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - M-FILES (EGFF)
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Datenblätter
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Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB-Finanzierung von 27 Millionen Euro für finnisches Software-Unternehmen M-Files

Aktuelles und Storys

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Finnland: EIB-Finanzierung von 27 Millionen Euro für finnisches Software-Unternehmen M-Files
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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