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GEWOBA WOHNUNGSBAU BREMEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
170.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 170.000.000 €
Stadtentwicklung : 170.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/12/2020 : 170.000.000 €
Andere Links
Related public register
28/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GEWOBA WOHNUNGSBAU BREMEN
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GEWOBA WOHNUNGSBAU BREMEN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 August 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/12/2020
20170953
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GEWOBA WOHNUNGSBAU BREMEN
GEWOBA AG WOHNEN UND BAUEN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 170 million
EUR 583 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation will finance a social and affordable housing investment programme (new buildings and refurbishments) in the federal city state of Bremen.

The Bank's loan will finance the construction and comprehensive retrofitting of rented social and affordable housing in 2018-2022 by the housing company Gewoba.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. Applicable energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
28/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GEWOBA WOHNUNGSBAU BREMEN
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GEWOBA WOHNUNGSBAU BREMEN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GEWOBA WOHNUNGSBAU BREMEN
Datum der Veröffentlichung
28 Aug 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84774374
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170953
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GEWOBA WOHNUNGSBAU BREMEN
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238622201
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170953
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
28/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GEWOBA WOHNUNGSBAU BREMEN
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GEWOBA WOHNUNGSBAU BREMEN
Andere Links
Übersicht
GEWOBA WOHNUNGSBAU BREMEN
Datenblätter
GEWOBA WOHNUNGSBAU BREMEN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen