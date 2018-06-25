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DEVIALET (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 20.000.000 €
Industrie : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/07/2018 : 10.000.000 €
27/07/2018 : 10.000.000 €
Andere Links
Related public register
15/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEVIALET (EGFF)
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - DEVIALET (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Juni 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/07/2018
20170944
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DEVIALET (EGFF)
DEVIALET SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 83 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the investment programme of an innovative consumer electronics provider to support its growth and successful global market positioning.

The proposed investment aims at supporting the promoter's strategy: (i) to develop innovative technologies to be applied to future consumer audio products; (ii) to develop new products to broaden the product portfolio in order to address new market segments; and (iii) to sustain the company's competitiveness in manufacturing its core products' components in-house. The proposed investments also aim also to support the expansion of the company's distribution network with its own stores. The investments are carried out mostly in the EU and predominantly in France.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The proposed investments concern research, development and innovation activities in consumer audio products, the manufacturing of prototypes and pre-series audio products, as well as related commercialisation activities for their global marketing and distribution. The project activities will be in large part carried out in existing facilities already authorised for similar activities and volumes. As such, the project activities are not subject to a mandatory Environmental Impact Assessment. Overall, the project's environmental impact can be expected to be very limited.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not covered by the EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
15/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEVIALET (EGFF)
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - DEVIALET (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEVIALET (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
15 Aug 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84707188
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170944
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DEVIALET (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
143621431
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170944
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEVIALET (EGFF)
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - DEVIALET (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Andere Links
Übersicht
DEVIALET (EGFF)
Datenblätter
DEVIALET (EGFF)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen