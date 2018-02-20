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ARCUS EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND 2

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.400.000 €
Sektor(en)
Telekommunikation : 18.080.000 €
Verkehr : 27.120.000 €
Energie : 45.200.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/09/2018 : 9.040.000 €
25/09/2018 : 9.040.000 €
25/09/2018 : 13.560.000 €
25/09/2018 : 13.560.000 €
25/09/2018 : 22.600.000 €
25/09/2018 : 22.600.000 €
Andere Links
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06/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARCUS EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND 2
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07/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ARCUS EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND 2
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16/04/2018 - ARCUS EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND 2

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Februar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/09/2018
20170932
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ARCUS EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND 2
ARCUS EUROPEAN INVESTMENT MANAGER LLP
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 90 million
EUR 1250 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a pan-European equity fund targeting energy, transport and telecommunications' infrastructure mainly in the European Union.

The Fund will invest in the greenfield and operate assets primarily in the telecommunication, transport and energy sectors mainly in the European Union.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most, if not all, of the renewable energy projects financed by the fund are expected to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, in which case the projects may be subject to a full EIA, following a screening based on Annex III of the EIA Directive by the competent authorities. The promoter's capacity and procedures will be assessed to ensure that the fund management and its investee companies are in compliance with the Bank's environmental and social requirements for infrastructure fund activities.

The fund's investment guidelines will require the fund manager to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the fund have been or will be (as appropriate) tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/23/EU and/or Directive 2014/24/EU and/or Directive 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
06/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARCUS EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND 2
07/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ARCUS EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND 2
16/04/2018 - ARCUS EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND 2
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARCUS EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND 2
Datum der Veröffentlichung
6 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82194411
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170932
Sektor(en)
Energie
Verkehr
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ARCUS EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND 2
Datum der Veröffentlichung
7 Jun 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237563389
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20170932
Sektor(en)
Energie
Verkehr
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - ARCUS EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND 2
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82835010
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170932
Letzte Aktualisierung
16 Apr 2018
Sektor(en)
Energie, Verkehr, Telekommunikation
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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06/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARCUS EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND 2
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16/04/2018 - ARCUS EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND 2
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Übersicht
ARCUS EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND 2
Datenblätter
ARCUS EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND 2

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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