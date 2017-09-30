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DIAKHITEL - STUDENT LOAN V

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 50.000.000 €
Bildung : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/09/2018 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/10/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIAKHITEL - STUDENT LOAN V
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - DIAKHITEL - STUDENT LOAN V
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB stellt 400 Millionen Euro für Kohäsionsprojekte in Ungarn bereit – Juncker-Plan ermöglicht zwei Finanzierungen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 März 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/09/2018
20170930
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DIAKHITEL - STUDENT LOAN V
DIAKHITEL KOZPONT ZRT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of financing the costs related to higher education studies in Hungary by providing loans to students through Diákhitel Központ Zrt. (Diákhitel).

The purpose of the project is to finance student loans for higher education students in public universities in Hungary. This is the fifth project with Diákhitel Kozpont Rt (hereafter Diákhitel) to assist students in financing higher education studies and improve access to tertiary education programmes. Eligible expenditures of the new scheme include tuition fees and living costs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project does not comprise any capital investment in new research infrastructure. In the light of this and its immaterial nature, the project does not fall under any of the annexes of the Directive 2011/92/EU and therefore does not need an Environmental Impact Assessment. The project will contribute to increased access to higher education for students who otherwise would not have the financial means. This student operation is therefore likely to generate positive effects, both at individual and societal level.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EC and/or 2014/23/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
02/10/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIAKHITEL - STUDENT LOAN V
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - DIAKHITEL - STUDENT LOAN V
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB stellt 400 Millionen Euro für Kohäsionsprojekte in Ungarn bereit – Juncker-Plan ermöglicht zwei Finanzierungen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIAKHITEL - STUDENT LOAN V
Datum der Veröffentlichung
2 Oct 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85053485
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170930
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DIAKHITEL - STUDENT LOAN V
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
149863282
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170930
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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02/10/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIAKHITEL - STUDENT LOAN V
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - DIAKHITEL - STUDENT LOAN V
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Übersicht
DIAKHITEL - STUDENT LOAN V
Datenblätter
DIAKHITEL - STUDENT LOAN V
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen