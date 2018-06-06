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TALASOL SOLAR PV PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 70.000.000 €
Energie : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2018 : 5.000.000 €
20/12/2018 : 65.000.000 €
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07/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TALASOL SOLAR PV PLANT - TOMO I - Estudio di Impacto Ambiental - Parque Fotovoltaico Talasol Solar
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21/09/2018 - TALASOL SOLAR PV PLANT
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Klimaschutz - EIB finanziert Bau eines großen Solarkraftwerks in Cáceres

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Juni 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2018
20170875
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TALASOL SOLAR PV PLANT
ELLOMAY CAPITAL LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
EUR 226 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction and operation of a solar photovoltaic plant with a total capacity of 300 megawatt-peak (MWp) located in western Spain near the city of Caceres, Extremadura.

This project will enable the construction of a renewable energy plant in a less-developed region in Spain.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project grid connection falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EC. Both the power plant and its grid connection have undergone, in line with local legislation, a full Environmental Impact Assessment which has been submitted to the competent authorities. The environmental permit was issued in November 2014. The Bank will assess the compliance of the authorisation procedure with the relevant EU directives and other environmental aspects of the project during appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation referenced above as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
07/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TALASOL SOLAR PV PLANT - TOMO I - Estudio di Impacto Ambiental - Parque Fotovoltaico Talasol Solar
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TALASOL SOLAR PV PLANT - TOMO I - Estudio di Impacto Ambiental - Parque Fotovoltaico Talasol Solar
Datum der Veröffentlichung
7 Jun 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84806572
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170875
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TALASOL SOLAR PV PLANT - TOMO III - Estudio di Impacto Ambiental - Parque Fotovoltaico Talasol Solar
Datum der Veröffentlichung
7 Jun 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84806801
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170875
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TALASOL SOLAR PV PLANT - TOMO II - Estudio di Impacto Ambiental - Parque Fotovoltaico Talasol Solar
Datum der Veröffentlichung
9 Jun 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80250876
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170875
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TALASOL SOLAR PV PLANT - Estudio de Impacto Ambiental - TOMO I
Datum der Veröffentlichung
9 Sep 2018
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86830450
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170875
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TALASOL SOLAR PV PLANT
Datum der Veröffentlichung
2 Oct 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84019367
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170875
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - TALASOL SOLAR PV PLANT
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86700409
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170875
Letzte Aktualisierung
21 Sep 2018
Sektor(en)
Energie
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
TALASOL SOLAR PV PLANT
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen