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AIMOTIVE (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 20.000.000 €
Dienstleistungen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2018 : 10.000.000 €
14/12/2018 : 10.000.000 €
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27/08/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AIMOTIVE (EGFF)
Related public register
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - AIMOTIVE (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Juli 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2018
20170800
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AIMOTIVE (EGFF)
ALMOTIVE KFT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 40 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the company's investments in research, development and engineering activities in the area of autonomous driving solutions based on artificial intelligence technologies and products.

The project is expected to enable development, market acceptance and deployment of highly-automation and autonomous driving vehicles. Capital and operating expenditures (mainly ICT equipment, materials and tooling), including the permanent increase of indirect costs and working capital to support the growth of the company, will be incurred in Hungary.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities are expected to be carried out in existing facilities without changing the already authorised scope and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The Bank's Services will review during the project appraisal any other environmental details of the project.

The company is a private sector company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives.

Weitere Unterlagen
27/08/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AIMOTIVE (EGFF)
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - AIMOTIVE (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AIMOTIVE (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
27 Aug 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84771477
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170800
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AIMOTIVE (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
27 Aug 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
143794455
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170800
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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27/08/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AIMOTIVE (EGFF)
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27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - AIMOTIVE (EGFF)
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Übersicht
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Datenblätter
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