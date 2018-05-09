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BOLIVIA MI AGUA WATER AND SANITATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
55.453.672,17 €
Länder
Sektor(en)
Bolivien : 55.453.672,17 €
Wasser, Abwasser : 55.453.672,17 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2018 : 55.453.672,17 €
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27/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BOLIVIA MI AGUA WATER AND SANITATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Bolivien: EIB finanziert Wasser- und Abwasserprojekte zur besseren Versorgung von 200 000 Menschen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Mai 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2018
20170789
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BOLIVIA MI AGUA WATER AND SANITATION
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 64 million (EUR 54 million)
USD 130 million (EUR 111 million)
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project consists of water and sanitation investments in various municipalities of Bolivia.

The objective of the project is to expand the coverage of water and sanitation services in the country, predominately in under-served, low-income, rural areas. The investments are expected to improve public health and climate change resilience in addition to raising economic productivity through time saving.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments will focus on increasing the capacity of systems and expanding water and wastewater services and coverage with direct positive impact to people's livelihoods and the environment. Where required, full environmental impact assessments (EIAs) will be carried out as well as any required environmental and social management plans (ESMPs). Details will be assessed during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
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Bolivien: EIB finanziert Wasser- und Abwasserprojekte zur besseren Versorgung von 200 000 Menschen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BOLIVIA MI AGUA WATER AND SANITATION
Datum der Veröffentlichung
27 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85170304
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170789
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Bolivien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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BOLIVIA MI AGUA WATER AND SANITATION
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BOLIVIA MI AGUA WATER AND SANITATION
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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