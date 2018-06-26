Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

PIRAEUS PORT EXPANSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 100.000.000 €
Verkehr : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/11/2019 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
18/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PIRAEUS PORT EXPANSION
Related public register
02/02/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PIRAEUS PORT EXPANSION - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ) - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Related public register
10/02/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PIRAEUS PORT EXPANSION - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΠΟ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ, ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΠ ΑΕ
Related public register
02/02/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PIRAEUS PORT EXPANSION - ΝΟΤΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΟΛΠ ΑΕ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΟ

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Juni 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/11/2019
20170773
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PIRAEUS PORT EXPANSION
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 281 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the expansion and upgrade of several areas of the port of Piraeus, Greece. The main project components include the expansion of the car terminal, the improvement of infrastructure of the ship repair zone, the development of a new port logistics centre, the construction of a new cruise passenger handling facility and the acquisition of new container terminal equipment. It also includes the renovation and upgrade of miscellaneous other port and electromechanical (E/M) equipment and installations to achieve the required service levels for the port operations.

The port of Piraeus is the main sea gateway of Greece and one of the largest in the Mediterranean, since its geographical position makes it a focal contact point between the islands and the mainland, as well as an international marine tourism and transit trade center. The project includes a number of components, some of which are part of a circa EUR 300m compulsory investment programme and others in addition to this that have been selected in order to upgrade the port's infrastructure and services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the SEA Directive 2001/42/EC, the environmental impact assessment (EIA) directive 2011/92/EC as amended by 2014/52/EU, the Habitats Directive 92/43/EEC, the Birds Directive 2009/147/EC, the Water Framework Directive 2000/60/EC (as amended), the Floods Directive 2007/60/EC, as well as biodiversity assessment requirements, climate change adaptation issues, mitigation/compensation measures and environmental and social monitoring plans, will be assessed in detail during appraisal.

Undisclosed information

Weitere Unterlagen
18/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PIRAEUS PORT EXPANSION
02/02/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PIRAEUS PORT EXPANSION - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ) - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
10/02/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PIRAEUS PORT EXPANSION - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΠΟ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ, ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΠ ΑΕ
02/02/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PIRAEUS PORT EXPANSION - ΝΟΤΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΟΛΠ ΑΕ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΟ

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PIRAEUS PORT EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
18 Jun 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94528907
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170773
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PIRAEUS PORT EXPANSION - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ) - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2021
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
137934438
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170773
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PIRAEUS PORT EXPANSION - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΠΟ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ, ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΠ ΑΕ
Datum der Veröffentlichung
10 Feb 2021
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
137251982
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170773
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PIRAEUS PORT EXPANSION - ΝΟΤΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΟΛΠ ΑΕ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΟ
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2021
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
137934437
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170773
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
18/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PIRAEUS PORT EXPANSION
Related public register
02/02/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PIRAEUS PORT EXPANSION - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ) - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Related public register
10/02/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PIRAEUS PORT EXPANSION - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΠΟ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ, ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΠ ΑΕ
Related public register
02/02/2021 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PIRAEUS PORT EXPANSION - ΝΟΤΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΟΛΠ ΑΕ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΟ
Andere Links
Übersicht
PIRAEUS PORT EXPANSION
Datenblätter
PIRAEUS PORT EXPANSION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen