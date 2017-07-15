EUREKA SHIPPING FINANCING

Übersicht
The project involves the construction of three cement carrier vessels for the promoter's fleet. The vessels will be constructed and operated in compliance with the International Maritime Organisation (IMO) and EU regulations and will operate under an EU flag.
The project vessels will serve northern European ports, predominantly in the Sulphur Emission Control Areas (SECAs) of the Baltic and North Sea.
The project will support the transport of cement via short-sea shipping. As the alternative transport mode would be road transport, the project contributes to a more sustainable modal split in Europe and helps reducing the overall climate impact of transport. In addition, the project will contribute to the improvement of the environmental performance of the promoter's fleet, with the new vessels operating with significantly better fuel efficiency and reduced emissions of air pollutants. Therefore, the project contributes to sustainable transport and climate change mitigation, in line with the Bank's Transport Lending Policy as well as with EU and EIB objectives on Climate Action.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement. Procurement was completed through a negotiated procedure between the ship owner and a number of shipyards. The procurement procedures followed by the promoter are suitable for the project and satisfactory to the EIB.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.