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EUREKA SHIPPING FINANCING

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.125.000 €
Länder
Sektor(en)
Zypern : 10.125.000 €
Verkehr : 10.125.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/12/2018 : 3.375.000 €
7/12/2018 : 3.375.000 €
7/12/2018 : 3.375.000 €
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07/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUREKA SHIPPING FINANCING
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27/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EUREKA SHIPPING FINANCING
Zugehörige Pressemitteilungen
Zypern/Niederlande: ABN Amro unterzeichnet erste Finanzierung für umweltfreundliche Schiffe mit europäischem Schiffsbetreiber
Übergeordnetes Projekt
GREEN SHIPPING GUARANTEE PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 August 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/12/2018
20170715
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EUREKA SHIPPING FINANCING
EUREKA SHIPPING HOLDINGS LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 10 million
EUR 29 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves the construction of three cement carrier vessels for the promoter's fleet. The vessels will be constructed and operated in compliance with the International Maritime Organisation (IMO) and EU regulations and will operate under an EU flag.

The project vessels will serve northern European ports, predominantly in the Sulphur Emission Control Areas (SECAs) of the Baltic and North Sea.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will support the transport of cement via short-sea shipping. As the alternative transport mode would be road transport, the project contributes to a more sustainable modal split in Europe and helps reducing the overall climate impact of transport. In addition, the project will contribute to the improvement of the environmental performance of the promoter's fleet, with the new vessels operating with significantly better fuel efficiency and reduced emissions of air pollutants. Therefore, the project contributes to sustainable transport and climate change mitigation, in line with the Bank's Transport Lending Policy as well as with EU and EIB objectives on Climate Action.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement. Procurement was completed through a negotiated procedure between the ship owner and a number of shipyards. The procurement procedures followed by the promoter are suitable for the project and satisfactory to the EIB.

Weitere Unterlagen
07/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUREKA SHIPPING FINANCING
27/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EUREKA SHIPPING FINANCING
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
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Zypern/Niederlande: ABN Amro unterzeichnet erste Finanzierung für umweltfreundliche Schiffe mit europäischem Schiffsbetreiber

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUREKA SHIPPING FINANCING
Datum der Veröffentlichung
7 Apr 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82038505
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170715
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EUREKA SHIPPING FINANCING
Datum der Veröffentlichung
27 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151191065
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170715
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
EUREKA SHIPPING FINANCING
Datenblätter
EUREKA SHIPPING FINANCING
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Übergeordnetes Projekt
GREEN SHIPPING GUARANTEE PROGRAMME

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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