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ACCIONA ENERGY WATER AND CONSTRUCTION INNOVATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
140.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 140.000.000 €
Wasser, Abwasser : 14.000.000 €
Energie : 42.000.000 €
Industrie : 84.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/09/2020 : 4.000.000 €
19/01/2018 : 10.000.000 €
28/09/2020 : 12.000.000 €
28/09/2020 : 24.000.000 €
19/01/2018 : 30.000.000 €
19/01/2018 : 60.000.000 €
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27/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACCIONA ENERGY WATER AND CONSTRUCTION INNOVATION
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ACCIONA ENERGY WATER AND CONSTRUCTION INNOVATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Investitionsoffensive für Europa - EIB stellt 100 Millionen Euro für Innovations- und Digitalisierungsstrategie von Acciona bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Oktober 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/01/2018
20170626
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ACCIONA ENERGY WATER AND CONSTRUCTION INNOVATION
ACCIONA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 140 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the promoter's investments in research, development and innovation (RDI) in the water treatment, renewable energy, services and infrastructure sectors, as well as in digitalisation.

The project will support the development of the promoter's innovation and skills, and contribute to the EU bank's priority objectives for climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project primarily concerns investments in research and development not specifically mentioned under the EIA Directive 2011/92/EU (as amended by 2014/52/EU), and expected to be carried out in existing facilities that will not change their already authorised scope and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA). However, some of the activities included in the project may entail the construction of experimental test plants in the areas of renewable energy (wind and solar power), which may require an EIA and/or have impacts on nature conservation sites. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EC and 2009/147/EC).

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
27/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACCIONA ENERGY WATER AND CONSTRUCTION INNOVATION
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ACCIONA ENERGY WATER AND CONSTRUCTION INNOVATION
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACCIONA ENERGY WATER AND CONSTRUCTION INNOVATION
Datum der Veröffentlichung
27 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79208867
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170626
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ACCIONA ENERGY WATER AND CONSTRUCTION INNOVATION
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151495838
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170626
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
ACCIONA ENERGY WATER AND CONSTRUCTION INNOVATION
Datenblätter
ACCIONA ENERGY WATER AND CONSTRUCTION INNOVATION
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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