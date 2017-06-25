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WALLOON BRABANT SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE INBW

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 80.000.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 8.640.000 €
Stadtentwicklung : 20.160.000 €
Wasser, Abwasser : 20.480.000 €
Müllbeseitigung : 30.720.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2019 : 8.640.000 €
19/12/2019 : 20.160.000 €
19/12/2019 : 20.480.000 €
19/12/2019 : 30.720.000 €
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04/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WALLOON BRABANT SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE INBW
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB und Kommunalverband „in BW“ gehen Finanzierungspartnerschaft ein

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Februar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2019
20170625
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WALLOON BRABANT SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE INBW
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 180 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project, located in the Walloon Brabant area of Belgium, concerns (i) the upgrade of water supply and solid waste collection infrastructure and (ii) eligible investments in public buildings.

The project will contribute to Environmental Protection, Natural Resource Efficiency as well as an integrated territorial development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project's water supply components will contribute to ensure compliance with key EU directives in the water sector notably the Drinking Water Directive (98/83/CE) and the Water Framework Directive (2000/60/EC). The project's solid waste components shall be implemented in full compliance with the Solid Waste Framework Directive (2008/98/CE). The refurbishment of buildings shall be done in compliance with the EU Directive on Energy Performance of Buildings (2010/31/EU). Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU and the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC will be respected. The promoter will, in such case, prior to utilising any EIB funds, be responsible for transmitting to the Bank the non-technical summary of the EIA. For any parts of the project that may impact a nature conservation site, the promoter will be required to provide to the Bank an approval of the competent authority and information on the mitigating measures required to comply with the Habitats Directive 92/43/EEC.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/23/EU, 2014/24/EU or 2014/25/EU, where applicable, as well as Directives 92/13/EEC and 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Kommentar(e)

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WALLOON BRABANT SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE INBW
Datum der Veröffentlichung
4 Dec 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84517740
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170625
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Stadtentwicklung
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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