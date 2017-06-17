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GVM - MEDICAL CARE

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 42.770.000 €
Italien : 57.230.000 €
Dienstleistungen : 5.000.000 €
Gesundheit : 95.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/06/2021 : 493.500 €
11/06/2021 : 1.006.500 €
7/11/2018 : 1.645.000 €
7/11/2018 : 1.855.000 €
11/06/2021 : 9.376.500 €
11/06/2021 : 19.123.500 €
7/11/2018 : 31.255.000 €
7/11/2018 : 35.245.000 €
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Related public register
21/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GVM - MEDICAL CARE
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30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - GVM - MEDICAL CARE
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21/09/2018 - GVM - MEDICAL CARE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Mai 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/11/2018
20170617
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GVM - MEDICAL CARE
GRUPPO VILLA MARIA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 159 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the financing of the promoter's investments in healthcare infrastructure and medical equipment over the period 2017-2021 in Italy and France.

As a healthcare investment project aiming to modernise the health estate and upgrade the service delivery, the project responds to the Bank's main infrastructure policy objective, under the subheading of "Integrated territorial development". Part of the investment plan is located in a convergence area, thus responding to the Cohesion Priority Regions objective.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. It is expected that the project will bear wider benefits to the community as healthcare is an element of social cohesion and economic development.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
21/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GVM - MEDICAL CARE
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - GVM - MEDICAL CARE
21/09/2018 - GVM - MEDICAL CARE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GVM - MEDICAL CARE
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82928777
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170617
Sektor(en)
Dienstleistungen
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - GVM - MEDICAL CARE
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
256898144
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20170617
Sektor(en)
Dienstleistungen
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - GVM - MEDICAL CARE
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86322539
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170617
Letzte Aktualisierung
21 Sep 2018
Sektor(en)
Dienstleistungen, Gesundheit
Länder
Frankreich, Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
21/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GVM - MEDICAL CARE
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - GVM - MEDICAL CARE
Related EFSI register
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Andere Links
Übersicht
GVM - MEDICAL CARE
Datenblätter
GVM - MEDICAL CARE

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen