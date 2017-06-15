Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI II

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 6.900.000 €
Dänemark : 143.100.000 €
Industrie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/07/2020 : 2.300.000 €
8/12/2017 : 4.600.000 €
31/07/2020 : 47.700.000 €
8/12/2017 : 95.400.000 €
Andere Links
Related public register
22/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI II
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI II
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: Bank der EU unterstützt Forschungs- und Entwicklungsprogramm von GN Store Nord für Hörgeräte der nächsten Generation

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Oktober 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/12/2017
20170615
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI II
GN Store Nord A/S
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 210 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project relates to the promoter's ongoing expenditures on Research, Development and Innovation (RDI) in Denmark, for the improvement of its portfolio of hearing aids and acoustic devices. In particular, the project will include the continued development of its next generation chipset and new product platforms to address the needs of its current and future market.

Financing of GN Store Nord's research, development and innovation in the area of acoustic hearing devices.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The RDI activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and are not expected to change their scope due to the project. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not needed as per EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU. The full environmental details will however be investigated by the Bank's services during the project due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
22/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI II
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: Bank der EU unterstützt Forschungs- und Entwicklungsprogramm von GN Store Nord für Hörgeräte der nächsten Generation

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI II
Datum der Veröffentlichung
22 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78749682
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170615
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI II
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151806602
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170615
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI II
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI II
Andere Links
Übersicht
GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI II
Datenblätter
GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI II
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: Bank der EU unterstützt Forschungs- und Entwicklungsprogramm von GN Store Nord für Hörgeräte der nächsten Generation

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: Bank der EU unterstützt Forschungs- und Entwicklungsprogramm von GN Store Nord für Hörgeräte der nächsten Generation
Andere Links
Related public register
22/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI II
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - GN STORE NORD ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI II

Photogallery

EU Bank backs GN Store Nord’s research and development of next-generation hearing aids
GN Store Nord Acoustic Technology RDI II
©GN Store

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen