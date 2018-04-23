Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

HOIVATILAT CARE PREMISES

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 50.000.000 €
Gesundheit : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/05/2019 : 20.000.000 €
23/04/2018 : 30.000.000 €
Andere Links
Related public register
21/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOIVATILAT CARE PREMISES
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HOIVATILAT CARE PREMISES
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB gibt mehr Geld für neue Betreuungseinrichtungen in Finnland

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 April 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/04/2018
20170597
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HOIVATILAT CARE PREMISES
SUOMEN HOIVATILAT OYJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 129 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will support Hoivatilat, a Finnish service company specialised in producing, developing, owning and leasing out nursing homes, day care centres and service blocks in provision of equity of access to care facilities. The company designs, finances and develops properties as turn-key projects for service companies to operate and manage based on pre-agreed arrangements with responsible municipalities.

The project concerns the construction of new care facilities specifically designed to be used for the care of the elderly, handicapped persons, pre-school children, and combinations thereof. Such facilities are to be constructed throughout Finland.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Care facilities are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. All project activities are expected to be carried out in new facilities, thus the necessity of an EIA under the Directive will be verified by the Bank's services during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity. Thus it is not covered by EU rules on procurement.

Weitere Unterlagen
21/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOIVATILAT CARE PREMISES
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HOIVATILAT CARE PREMISES
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB gibt mehr Geld für neue Betreuungseinrichtungen in Finnland

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOIVATILAT CARE PREMISES
Datum der Veröffentlichung
21 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78660125
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170597
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - HOIVATILAT CARE PREMISES
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135812740
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170597
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
21/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOIVATILAT CARE PREMISES
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HOIVATILAT CARE PREMISES
Andere Links
Übersicht
HOIVATILAT CARE PREMISES
Datenblätter
HOIVATILAT CARE PREMISES
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB gibt mehr Geld für neue Betreuungseinrichtungen in Finnland

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB gibt mehr Geld für neue Betreuungseinrichtungen in Finnland
Andere Links
Related public register
21/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOIVATILAT CARE PREMISES
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HOIVATILAT CARE PREMISES

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen