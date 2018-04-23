HOIVATILAT CARE PREMISES

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen
The project will support Hoivatilat, a Finnish service company specialised in producing, developing, owning and leasing out nursing homes, day care centres and service blocks in provision of equity of access to care facilities. The company designs, finances and develops properties as turn-key projects for service companies to operate and manage based on pre-agreed arrangements with responsible municipalities.
The project concerns the construction of new care facilities specifically designed to be used for the care of the elderly, handicapped persons, pre-school children, and combinations thereof. Such facilities are to be constructed throughout Finland.
Care facilities are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. All project activities are expected to be carried out in new facilities, thus the necessity of an EIA under the Directive will be verified by the Bank's services during the appraisal.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity. Thus it is not covered by EU rules on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.