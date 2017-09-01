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POSEJDON NEARLY ZERO ENERGY BUILDING

Unterzeichnung(en)

Betrag
29.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 29.000.000 €
Dienstleistungen : 29.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/07/2018 : 29.000.000 €
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20/10/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - POSEJDON NEARLY ZERO ENERGY BUILDING - STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
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06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POSEJDON NEARLY ZERO ENERGY BUILDING
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24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - POSEJDON NEARLY ZERO ENERGY BUILDING
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB und Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) finanzieren gemeinsam ersten Büro- und Geschäftskomplex mit Niedrigstenergiestandard in Polen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 September 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/07/2018
20170576
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
POSEJDON NEARLY ZERO ENERGY BUILDING
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 29 million
EUR 58 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of a complex of new office, service and hotel buildings supporting the Polish strategy for the development of nearly zero energy buildings (NZEB) in Szczecin, a major seaport and Poland's seventh-largest city.

The project is expected to have a positive environmental impact, as the new complex will be constructed following high energy efficiency standards. The investment will also improve the economic and social cohesion in the region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is not expected to fall under EIA Directive 2011/92/EU, provided that the new buildings will be integrated in an urban area. The Bank will review relevant permits and environmental and social management processes during appraisal. The project, a new NZEB building, as per the requirements of the EU Directive (EPBD) 2010/31/EU [Article 9(1)], will after completion reduce energy consumption and pollutant emissions compared to the business-as-usual scenario (in compliance with the current regulation).

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However if, after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - POSEJDON NEARLY ZERO ENERGY BUILDING - STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Datum der Veröffentlichung
20 Oct 2017
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78918171
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20170576
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - POSEJDON NEARLY ZERO ENERGY BUILDING - Streszczenie w Języku Niespecjalistycznym do Raport –u o Oddziaływaniu Na Środowisko dla Przedsięwzięcia Pn.: Kompleks Usługowo-Mieszkalny “Posejdon”
Datum der Veröffentlichung
27 Oct 2017
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79495389
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170576
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POSEJDON NEARLY ZERO ENERGY BUILDING
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79180484
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170576
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - POSEJDON NEARLY ZERO ENERGY BUILDING
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
190591811
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20170576
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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POSEJDON NEARLY ZERO ENERGY BUILDING
Datenblätter
POSEJDON NEARLY ZERO ENERGY BUILDING
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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