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ADVANCED AUTOMOTIVE FABRICS PROJECT PORTUGAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 25.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/12/2018 : 25.000.000 €
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Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Oktober 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/12/2018
20170572
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ADVANCED AUTOMOTIVE FABRICS PROJECT PORTUGAL
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 57 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The promoter's investment will include mainly capital expenditure related to the installation of a new automotive textile technology plant, by refurbishing an abandoned textile factory. It will also involve research, development and innovation (RDI) activities (capital expenditure and operational expenditure for new product and process technologies), as well as other tangible and intangible capital expenditure.

The EIB loan will support the promoter's RDI and deployment investments, in line with the company's strategy. The investments are also expected to have a positive impact on the promoter's competitiveness and growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Full environmental details will be assessed during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity. Thus it is not covered by EU rules on procurement.

Weitere Unterlagen
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Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADVANCED AUTOMOTIVE FABRICS PROJECT PORTUGAL
Datum der Veröffentlichung
13 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78769108
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170572
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82865488
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170871
Letzte Aktualisierung
16 Apr 2018
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Spanien, Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
ADVANCED AUTOMOTIVE FABRICS PROJECT PORTUGAL
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Aktuelles und Storys

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Photogallery

Juncker Plan: EIB supports Portuguese car interiors manufacturer TMG’s growth and innovation strategy
Advanced Automotive Fabrics Project Portugal
Fotograf: M. Landete
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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Weitere Veröffentlichungen