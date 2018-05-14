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ATEA DC EXPANSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
49.658.662,05 €
Länder
Sektor(en)
Lettland : 3.972.692,96 €
Litauen : 7.945.385,93 €
Dänemark : 17.380.531,72 €
Schweden : 19.366.878,2 €
Dienstleistungen : 49.658.662,05 €
Unterzeichnungsdatum
14/05/2018 : 993.173,24 €
14/05/2018 : 3.972.692,96 €
14/05/2018 : 7.945.385,93 €
14/05/2018 : 17.380.531,72 €
14/05/2018 : 19.366.878,2 €
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22/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ATEA DC EXPANSION
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ATEA DC EXPANSION
Zugehörige Pressemitteilungen
Europäische Unterstützung für den skandinavischen IT-Infrastrukturanbieter und Dienstleister Atea

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Juni 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/05/2018
20170547
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ATEA DC EXPANSION
ATEA ASA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
NOK 475 million (EUR 49 million)
NOK 968 million (EUR 100 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The investment programme concerns the new construction of data centres, the expansion of existing ones located in Sweden, Denmark and in the Baltic region, as well as the modernisation of the company's IT platforms and the automation of a new logistics centre. These investments will increase the capacity and efficiency of the company in order to provide new cloud solutions and better customer infrastructure services. The implementation is planned during the 2018-2021 period.

The increased capacity of the data centres will help the business to grow and offer cloud-based solutions to mainly public clients.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The major part of the investments will concern Research, Development and Innovation (RDI) activities likely within existing facilities. A further part refers to the extension of an existing data centre. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I and II of EU Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Nevertheless, the environmental details including environmental objectives of the RDI programme and in particular the data centre extension will be assessed during the appraisal.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.

Weitere Unterlagen
22/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ATEA DC EXPANSION
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ATEA DC EXPANSION
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Zugehörige Pressemitteilungen
Europäische Unterstützung für den skandinavischen IT-Infrastrukturanbieter und Dienstleister Atea

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ATEA DC EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
22 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80081775
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170547
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Litauen
Lettland
Schweden
Dänemark
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ATEA DC EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
162479193
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170547
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Litauen
Lettland
Schweden
Dänemark
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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22/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ATEA DC EXPANSION
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ATEA DC EXPANSION
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Übersicht
ATEA DC EXPANSION
Datenblätter
ATEA DC EXPANSION
Zugehörige Pressemitteilungen
Europäische Unterstützung für den skandinavischen IT-Infrastrukturanbieter und Dienstleister Atea

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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