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PCC ROKITA CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
67.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 67.500.000 €
Industrie : 67.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/09/2020 : 22.500.000 €
22/01/2019 : 45.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Poland: EIB provides additional support to chemical company PCC Rokita

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Februar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/01/2019
20170540
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PCC ROKITA CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME
PCC ROKITA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 68 million
EUR 110 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project consists of the development and modernisation of PCC ROKITA s chemical production (mainly in the polyurethanes and chlorine derivatives' segments) to be carried out over 2018-2021 in Brzeg Dolny, Poland.

The project is part of an extensive long-term investment program to optimise the Promoter's production assets and reduce production costs, while improving environmental performance and specific energy consumption - in line with the renewed EU Industrial Policy Strategy. These measures will contribute to strengthen the company's position on the market by optimising its product offering and respond to the growing demand for i) new solutions for the restricted fire retardants as required by EU Directive 2014/79/EU, and ii) renewable based, low-emission tailor-made products. The project is located in less developed EU regions, and is therefore eligible under Article 309 points (a) projects for developing less-developed regions (Economic and Social Cohesion).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This type of activities falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (Annex II 13 (a)). The screening process, respective EIA decisions and reports will be assessed during appraisal. The safety and environmental dimensions of the project components, in particular the envisaged emission reductions will be scrutinized during appraisal. This will include a conformity check with applicable EU directives (IED, ambient air and SEVESO III) and the environmental management plans. As the components are all within the borders of existing plants, it is not expected that Habitat issues will arise.

The Promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PCC ROKITA CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79683567
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170540
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PCC ROKITA CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Instalacja do produkcji fosforanów i fosforynów - 3
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2021
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
137671638
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170540
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PCC ROKITA CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME - Raport oddziaływania na środowisko - Pilot Plant Polioli
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2021
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
137672349
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170540
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PCC ROKITA CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2021
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
137676732
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170540
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PCC ROKITA CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Instalacja do produkcji fosforanów i fosforynów - 2
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2021
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
137667351
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170540
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PCC ROKITA CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME - Raport o oddziaływaniu na środowisko - rozbudowie układu solankowego
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2021
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
137677995
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170540
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PCC ROKITA CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Instalacja do produkcji fosforanów i fosforynów - 1
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2021
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
137670286
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170540
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PCC ROKITA CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Instalacja pilotażowa do produkcji fosforanów i fosforynów
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2021
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
137669075
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170540
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - PCC ROKITA CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
250578790
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20170540
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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scoreboard - REGIONAL DEVELOPMENT PROJECT
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86768256
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170540
Letzte Aktualisierung
21 Sep 2018
Sektor(en)
Industrie
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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