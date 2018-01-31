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STOCKHOLM METRO EXTENSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.150.499.822,98 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 1.150.499.822,98 €
Verkehr : 1.150.499.822,98 €
Unterzeichnungsdatum
10/09/2019 : 162.874.028,63 €
19/12/2024 : 174.482.006,6 €
26/06/2018 : 193.455.403,6 €
14/01/2019 : 195.135.277,6 €
4/12/2018 : 195.516.799,8 €
22/04/2025 : 229.036.306,75 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Januar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/06/2018
20170483
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
STOCKHOLM METRO EXTENSION
REGION STOCKHOLM
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
SEK 12250 million (EUR 1181 million)
SEK 41661 million (EUR 4017 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of three extensions of the Stockholm metro with a total length of 19.6 km and 11 underground stations.

The project consists of three separate deep underground line extensions to the Stockholm Metro. The extensions are for Arenastaden (4.1 km of track with 3 stations), Barkarby (4 km with 2 stations) and Nacka och Söderort (11.5 km with 6 stations).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU and may therefore require Environmental Impact Assessments (EIA). The promoter is also required to declare that the project has no negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC, as amended by Directive 2009/147/EC).

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union (OJEU), as and where required.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STOCKHOLM METRO EXTENSION
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77604475
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170483
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umweltverträglichkeitsprüfungen - STOCKHOLM METRO EXTENSION - Miljöprövning för tunnelbana från Akalla till Barkarby station - Bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2026
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
157461081
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umweltverträglichkeitsprüfungen
Projektnummer
20170483
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umweltverträglichkeitsprüfungen - STOCKHOLM METRO EXTENSION - Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden - Bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2026
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
157464722
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umweltverträglichkeitsprüfungen
Projektnummer
20170483
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2026
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
157461421
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umweltverträglichkeitsprüfungen
Projektnummer
20170483
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
STOCKHOLM METRO EXTENSION

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Weitere Veröffentlichungen