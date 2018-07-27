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ENERGY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
55.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 55.000.000 €
Wasser, Abwasser : 749.925 €
Verkehr : 3.850.000 €
Müllbeseitigung : 5.546.475 €
Energie : 11.935.000 €
Industrie : 32.918.600 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2018 : 749.925 €
21/12/2018 : 3.850.000 €
21/12/2018 : 5.546.475 €
21/12/2018 : 11.935.000 €
21/12/2018 : 32.918.600 €
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16/11/2018 - ENERGY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PROJECT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Juli 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2018
20170480
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENERGY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PROJECT
SONAE MC SGPS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 55 million
EUR 128 million
Ort
Sektor(en)
  • Energie - Energieversorgung
  • Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
  • Industrie - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
  • Industrie - Baugewerbe/Bau
  • Verkehr - Verkehr und Lagerei
Beschreibung
Ziele

The project concerns the investment programme of Sonae in the following areas: (i) Energy; (ii) Water; (iii) Food waste reduction and recovery; and (iv) environmental performance.

The proposed project has three main goals: (i) reinforce the operational sustainability level, (ii) promote efficient energy consumption, and (iii) promote food waste reduction and recovery.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require that projects financed under this operation comply with applicable domestic and EU legislation, as appropriate.

The Promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
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27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PROJECT
16/11/2018 - ENERGY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PROJECT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PROJECT
Datum der Veröffentlichung
13 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82254174
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170480
Sektor(en)
Energie
Müllbeseitigung
Wasser, Abwasser
Industrie
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PROJECT
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
216989489
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170480
Sektor(en)
Energie
Müllbeseitigung
Wasser, Abwasser
Industrie
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - ENERGY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PROJECT
Datum der Veröffentlichung
16 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87220194
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170480
Letzte Aktualisierung
16 Nov 2018
Sektor(en)
Energie, Müllbeseitigung , Wasser, Abwasser, Industrie, Verkehr
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
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Datenblätter
ENERGY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PROJECT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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