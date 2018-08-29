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FEHMARNBELT TUNNEL LINK

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 200.000.000 €
Verkehr : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/03/2019 : 200.000.000 €
Andere Links
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08/12/2018 - Nicht-technische Zusammenfassung - FEHMARNBELT TUNNEL LINK - Miljøredegørelse, hæfte 1 - Femern Bælt – danske jernbanelandanlæg
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08/12/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FEHMARNBELT TUNNEL LINK - Tillæg til miljøredegørelse - Ringsted-Femern Banen - November 2014
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31/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - FEHMARNBELT TUNNEL LINK
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB finanziert Anbindung des dänischen Eisenbahnnetzes an Fehmarnbelttunnel mit 200 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 August 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/03/2019
20170479
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FEHMARNBELT TUNNEL LINK
SUND OG BAELT HOLDING A/S
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 677 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the upgrading of the Danish railway access line, between Ringsted and Rodby, linking to the future Fehmarnbelt tunnel between Denmark and Germany.

The project concerns improving the railway line connection to the Fehmarnbelt tunnel on the Danish side. The upgrade includes the increase of line speed to 200 km/h for passenger trains, electrification of the track, constructing a double track for the whole section and equipping the track with European Rail Traffic Management System (ERTMS) Level 2 baseline 3. The project is located on the Scandinavian - Mediterranean Trans-European Transport Core Network (TEN-T) Corridor.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists of the modernisation and electrification of existing railway infrastructure and is to be carried out mainly within existing rights of way or on new alignment of twin track. The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and is a subject to an EIA.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/25/EC) interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
08/12/2018 - Nicht-technische Zusammenfassung - FEHMARNBELT TUNNEL LINK - Miljøredegørelse, hæfte 1 - Femern Bælt – danske jernbanelandanlæg
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - FEHMARNBELT TUNNEL LINK - Miljøredegørelse, hæfte 1 - Femern Bælt – danske jernbanelandanlæg
Datum der Veröffentlichung
8 Dec 2018
Sprache
Finnisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84930132
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20170479
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FEHMARNBELT TUNNEL LINK
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82002817
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170479
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FEHMARNBELT TUNNEL LINK - Tillæg til miljøredegørelse - Ringsted-Femern Banen - November 2014
Datum der Veröffentlichung
8 Dec 2018
Sprache
Finnisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84995739
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170479
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - FEHMARNBELT TUNNEL LINK
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
257290497
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20170479
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen