FEHMARNBELT TUNNEL LINK

Übersicht
The project consists of the upgrading of the Danish railway access line, between Ringsted and Rodby, linking to the future Fehmarnbelt tunnel between Denmark and Germany.
The project concerns improving the railway line connection to the Fehmarnbelt tunnel on the Danish side. The upgrade includes the increase of line speed to 200 km/h for passenger trains, electrification of the track, constructing a double track for the whole section and equipping the track with European Rail Traffic Management System (ERTMS) Level 2 baseline 3. The project is located on the Scandinavian - Mediterranean Trans-European Transport Core Network (TEN-T) Corridor.
The project consists of the modernisation and electrification of existing railway infrastructure and is to be carried out mainly within existing rights of way or on new alignment of twin track. The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and is a subject to an EIA.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/25/EC) interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.