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PHILIPS MEDTECH R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 8.880.000 €
Deutschland : 29.620.000 €
Niederlande : 161.500.000 €
Industrie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/02/2018 : 8.880.000 €
22/02/2018 : 29.620.000 €
22/02/2018 : 161.500.000 €
Andere Links
Related public register
15/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PHILIPS MEDTECH R&D
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PHILIPS MEDTECH R&D

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Juni 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/02/2018
20170471
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PHILIPS MEDTECH R&D
KONINKLIJKE PHILIPS NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 404 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project consists of the financing of Philips' expenditure on research and development in the area of healthcare technology.

The project concerns the promoter's Research, Development and Innovation (RDI) activities related to an innovative portfolio of products in healthcare informatics, diagnosis and treatment and personal health.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in Research and Development (R&D) that are expected to be carried out in already authorised existing facilities, which would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
15/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PHILIPS MEDTECH R&D
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PHILIPS MEDTECH R&D

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PHILIPS MEDTECH R&D
Datum der Veröffentlichung
15 Jun 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94451708
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170471
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PHILIPS MEDTECH R&D
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133436445
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170471
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PHILIPS MEDTECH R&D
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PHILIPS MEDTECH R&D
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Datenblätter
PHILIPS MEDTECH R&D

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen