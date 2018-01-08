GRENOBLE ALPES METROPOLE CLIMATE ACTION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
The project supports different investment programmes of the Metropolitan Grenoble-Alpes to finance climate action related projects, mainly in the water and wastewater, mobility and energy sectors.
The projects are expected to have significant climate change mitigation and adaptation contributions.
The various investments will bring positive environmental impacts and substantial climate change mitigation and adaptation actions. The projects include flood protection measures, drainage, water supply and wastewater collections network rehabilitation, renewal of public buses, vehicle fleets and tramways, expansion of cycling lanes and construction of a biomass fired boiler for district heating. The EIB will assess arrangements for the scrapping of old rolling stock or dismissed buses. Compliance with the EU Water Framework Directive (2000/60/EC), Drinking Water Directive (98/83/EC), Directive 2007/60/EC on the assessment and management of flood risks, Energy Efficiency Directive (2012/27/EU), Industrial Emissions Directive (2010/75/EU), public passenger transport services by rail and by road directive ((EC) No 1370/2007) and EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the projects have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/23/EU, 2014/24/EU and 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.