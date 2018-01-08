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GRENOBLE ALPES METROPOLE CLIMATE ACTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 100.000.000 €
Verkehr : 8.000.000 €
Energie : 38.000.000 €
Wasser, Abwasser : 54.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/05/2019 : 4.000.000 €
29/06/2018 : 4.000.000 €
20/05/2019 : 19.000.000 €
29/06/2018 : 19.000.000 €
29/06/2018 : 27.000.000 €
20/05/2019 : 27.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB unterstützt Metropolregion Grenoble mit 100 Millionen Euro bei der Energiewende

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Januar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/06/2018
20170466
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GRENOBLE ALPES METROPOLE CLIMATE ACTION
GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 237 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project supports different investment programmes of the Metropolitan Grenoble-Alpes to finance climate action related projects, mainly in the water and wastewater, mobility and energy sectors.

The projects are expected to have significant climate change mitigation and adaptation contributions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The various investments will bring positive environmental impacts and substantial climate change mitigation and adaptation actions. The projects include flood protection measures, drainage, water supply and wastewater collections network rehabilitation, renewal of public buses, vehicle fleets and tramways, expansion of cycling lanes and construction of a biomass fired boiler for district heating. The EIB will assess arrangements for the scrapping of old rolling stock or dismissed buses. Compliance with the EU Water Framework Directive (2000/60/EC), Drinking Water Directive (98/83/EC), Directive 2007/60/EC on the assessment and management of flood risks, Energy Efficiency Directive (2012/27/EU), Industrial Emissions Directive (2010/75/EU), public passenger transport services by rail and by road directive ((EC) No 1370/2007) and EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the projects have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/23/EU, 2014/24/EU and 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRENOBLE ALPES METROPOLE CLIMATE ACTION
26/02/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GRENOBLE ALPES METROPOLE CLIMATE ACTION - Enquête Publique - Annexes
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRENOBLE ALPES METROPOLE CLIMATE ACTION
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81557086
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170466
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GRENOBLE ALPES METROPOLE CLIMATE ACTION - Enquête Publique - Annexes
Datum der Veröffentlichung
26 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87290434
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170466
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GRENOBLE ALPES METROPOLE CLIMATE ACTION- Conclusions de l'enquête Publique
Datum der Veröffentlichung
26 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87287627
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170466
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GRENOBLE ALPES METROPOLE CLIMATE ACTION - Enquête Publique
Datum der Veröffentlichung
26 Feb 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87294140
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170466
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GRENOBLE ALPES METROPOLE CLIMATE ACTION - Résumé non Technique
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2022
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
155100375
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170466
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GRENOBLE ALPES METROPOLE CLIMATE ACTION
Datum der Veröffentlichung
29 Dec 2022
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
159484281
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170466
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GRENOBLE ALPES METROPOLE CLIMATE ACTION - Etude d'Impact
Datum der Veröffentlichung
22 Dec 2022
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165501522
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170466
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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Weitere Veröffentlichungen