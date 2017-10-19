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ROLLING STOCK RDI & OTHER EXPANSION INVESTMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 30.000.000 €
Industrie : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2017 : 30.000.000 €
Andere Links
Related public register
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROLLING STOCK RDI & OTHER EXPANSION INVESTMENTS
Related public register
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ROLLING STOCK RDI & OTHER EXPANSION INVESTMENTS
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Oktober 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2017
20170449
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ROLLING STOCK RDI & OTHER EXPANSION INVESTMENTS
PATENTES TALGO SLU
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 60 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project comprises investments in research, development and innovation (RDI) to support the promoter's competitiveness by: • developing new commuter train and very high speed train platforms with increased passenger capacity • developing new solutions for rolling stock, and • expanding the promoter's product portfolio. A portion of the project also entails selected fixed capital investments related to manufacturing and maintenance services.

The project will contribute to the objective of promoting sustainable transport technologies.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments related to research and development and to the manufacturing of rolling stock and systems that are not specifically listed in Annex I or II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The project activities themselves aim to further develop rail technologies and sustainable transport. On this basis, the project is acceptable for financing by the Bank.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.

Kommentar(e)

Project calendar: 2017 - 2020

Weitere Unterlagen
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROLLING STOCK RDI & OTHER EXPANSION INVESTMENTS
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ROLLING STOCK RDI & OTHER EXPANSION INVESTMENTS
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROLLING STOCK RDI & OTHER EXPANSION INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76639908
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170449
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ROLLING STOCK RDI & OTHER EXPANSION INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
27 Aug 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
140585423
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170449
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROLLING STOCK RDI & OTHER EXPANSION INVESTMENTS
Related public register
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ROLLING STOCK RDI & OTHER EXPANSION INVESTMENTS
Andere Links
Übersicht
ROLLING STOCK RDI & OTHER EXPANSION INVESTMENTS
Datenblätter
ROLLING STOCK RDI & OTHER EXPANSION INVESTMENTS
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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