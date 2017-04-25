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MAZOWIECKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
71.145.682,65 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 71.145.682,65 €
Stadtentwicklung : 8.537.481,92 €
Verkehr : 27.746.816,23 €
Gesundheit : 34.861.384,5 €
Unterzeichnungsdatum
15/12/2017 : 8.537.481,92 €
15/12/2017 : 27.746.816,23 €
15/12/2017 : 34.861.384,5 €
Andere Links
Related public register
30/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAZOWIECKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - MAZOWIECKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE
Übergeordnetes Projekt
POLAND REGIONAL INFRASTRUCTURE PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Oktober 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2017
20170425
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MAZOWIECKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE
WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 300 million (EUR 71 million)
PLN 600 million (EUR 142 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed framework loan will part-finance the priority schemes implemented in the 2014-2020 programming period in the Mazowieckie region in Poland. The programme will primarily include schemes in the following sectors: road safety, culture heritage and health. The loan will be signed under the Programme Loan 2017-0081 POLAND REGIONAL INFRASTRUCTURE PROGRAMME.

The operation will support road safety improvements, sustainable mobility, culture, health and public buildings, included in the investment programme of the Mazowieckie region. The programme will contribute to the implementation of the regional development strategy "Innovative Mazovia 2030" and will thus help to achieve the objectives of improving public space and transport system in the region, preserving the cultural heritage and creating a coherent healthcare system for the society. Some of the schemes are likely to be co-financed by the ESIF funds.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will generally allocate its funds only to eligible schemes which are economically, technically and financially justified and environmentally sound. All schemes must comply with EU environmental, procurement and state aid legislation as well as with the principles of the Bank's Environmental and Social Standards. With the appropriate conditions in place the project is acceptable for financing in environmental and social terms.

The promoter is subject to the public procurement regime. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
30/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAZOWIECKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - MAZOWIECKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
POLAND REGIONAL INFRASTRUCTURE PROGRAMME

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAZOWIECKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
30 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78349442
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170425
Sektor(en)
Gesundheit
Stadtentwicklung
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MAZOWIECKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
179708470
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170425
Sektor(en)
Gesundheit
Stadtentwicklung
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
30/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAZOWIECKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - MAZOWIECKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE
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Übersicht
MAZOWIECKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE
Datenblätter
MAZOWIECKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE
Übergeordnetes Projekt
POLAND REGIONAL INFRASTRUCTURE PROGRAMME

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen