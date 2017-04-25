MAZOWIECKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
The proposed framework loan will part-finance the priority schemes implemented in the 2014-2020 programming period in the Mazowieckie region in Poland. The programme will primarily include schemes in the following sectors: road safety, culture heritage and health. The loan will be signed under the Programme Loan 2017-0081 POLAND REGIONAL INFRASTRUCTURE PROGRAMME.
The operation will support road safety improvements, sustainable mobility, culture, health and public buildings, included in the investment programme of the Mazowieckie region. The programme will contribute to the implementation of the regional development strategy "Innovative Mazovia 2030" and will thus help to achieve the objectives of improving public space and transport system in the region, preserving the cultural heritage and creating a coherent healthcare system for the society. Some of the schemes are likely to be co-financed by the ESIF funds.
The Bank will generally allocate its funds only to eligible schemes which are economically, technically and financially justified and environmentally sound. All schemes must comply with EU environmental, procurement and state aid legislation as well as with the principles of the Bank's Environmental and Social Standards. With the appropriate conditions in place the project is acceptable for financing in environmental and social terms.
The promoter is subject to the public procurement regime. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.