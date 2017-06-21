Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SPAIN GAS NETWORK EXPANSION II

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 125.000.000 €
Energie : 125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2017 : 50.000.000 €
19/01/2018 : 75.000.000 €
Andere Links
Related public register
12/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPAIN GAS NETWORK EXPANSION II
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SPAIN GAS NETWORK EXPANSION II
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB stellt 125 Millionen Euro für die Energieversorgung auf den Kanarischen Inseln bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Juni 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2017
20170397
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SPAIN GAS NETWORK EXPANSION II
REDEXIS GAS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 125 million
EUR 257 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Reinforcement and extension of the promoter's natural gas distribution network in several Spanish regions during the period 2018-2019

The investments envisaged by the promoter include mainly the construction of new pipelines and associated equipment to reach unserved Spanish customers, who currently rely on more expensive and polluting fuels for heating and cooking.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require that projects financed under this operation comply with applicable domestic and EU legislation, as appropriate.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with applicable domestic and EU legislation.

Weitere Unterlagen
12/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPAIN GAS NETWORK EXPANSION II
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SPAIN GAS NETWORK EXPANSION II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB stellt 125 Millionen Euro für die Energieversorgung auf den Kanarischen Inseln bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPAIN GAS NETWORK EXPANSION II
Datum der Veröffentlichung
12 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76251049
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170397
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SPAIN GAS NETWORK EXPANSION II
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
149121638
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170397
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPAIN GAS NETWORK EXPANSION II
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SPAIN GAS NETWORK EXPANSION II
Andere Links
Übersicht
SPAIN GAS NETWORK EXPANSION II
Datenblätter
SPAIN GAS NETWORK EXPANSION II
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB stellt 125 Millionen Euro für die Energieversorgung auf den Kanarischen Inseln bereit

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB stellt 125 Millionen Euro für die Energieversorgung auf den Kanarischen Inseln bereit
Andere Links
Related public register
12/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPAIN GAS NETWORK EXPANSION II
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SPAIN GAS NETWORK EXPANSION II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen