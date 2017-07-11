Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

PRYSMIAN CABLING SYSTEMS R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 11.000.000 €
Frankreich : 11.000.000 €
Italien : 88.000.000 €
Industrie : 110.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/11/2017 : 11.000.000 €
10/11/2017 : 11.000.000 €
10/11/2017 : 88.000.000 €
Andere Links
Related public register
01/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRYSMIAN CABLING SYSTEMS R&D
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - PRYSMIAN CABLING SYSTEMS R&D

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Juli 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/11/2017
20170395
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PRYSMIAN CABLING SYSTEMS R&D
PRYSMIAN SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 110 million
EUR 221 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns research and development activities related to the manufacturing of energy-efficient electricity and telecommunications cabling systems.

The project will contribute to increasing the promoter's knowledge and know-how in the fields of (i) electricity transmission, cabling and control systems; (ii) telecommunications cabling systems.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development expected to be carried out in existing facilities that will not change their already authorised scope and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA).

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
01/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRYSMIAN CABLING SYSTEMS R&D
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - PRYSMIAN CABLING SYSTEMS R&D

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRYSMIAN CABLING SYSTEMS R&D
Datum der Veröffentlichung
1 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75489651
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170395
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Italien
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PRYSMIAN CABLING SYSTEMS R&D
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
147184718
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170395
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Italien
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
01/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRYSMIAN CABLING SYSTEMS R&D
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - PRYSMIAN CABLING SYSTEMS R&D
Andere Links
Übersicht
PRYSMIAN CABLING SYSTEMS R&D
Datenblätter
PRYSMIAN CABLING SYSTEMS R&D

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen