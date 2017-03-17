Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

PL-SK GAS INTERCONNECTOR

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowakei : 70.000.000 €
Energie : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/12/2017 : 70.000.000 €
Andere Links
Related public register
13/04/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PL-SK GAS INTERCONNECTOR
Related public register
01/12/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - PL-SK GAS INTERCONNECTOR
Related public register
01/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PL-SK GAS INTERCONNECTOR - Prepojorací Plynovod Polsko - Slovensko - Správa o hodnotení
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PL-SK GAS INTERCONNECTOR
Zugehörige Pressemitteilungen
Die EIB hat seit Gründung der Slowakei 8,2 Milliarden Euro im Land bereitgestellt

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 November 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/12/2017
20170317
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PL-SK GAS INTERCONNECTOR
EUSTREAM AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
EUR 144 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction and operation of the Slovak section of the Poland-Slovakia bi-directional gas interconnector and modification of the existing compressor station Velke Kapusany.

The project will improve the security of supply, flexibility and interoperability of the interconnected gas networks in the region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter has carried out an Environmental Impact Assessment (EIA) for the Slovak section of the Poland-Slovakia gas interconnector and the environmental permit has been issued by the competent authority. The permitting will be further investigated during appraisal to ensure compliance with the Bank's Environmental and Social Standards.

The investments under the project are subject to the national and EU procurement provisions defined for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Weitere Unterlagen
13/04/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PL-SK GAS INTERCONNECTOR
01/12/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - PL-SK GAS INTERCONNECTOR
01/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PL-SK GAS INTERCONNECTOR - Prepojorací Plynovod Polsko - Slovensko - Správa o hodnotení
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PL-SK GAS INTERCONNECTOR
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Die EIB hat seit Gründung der Slowakei 8,2 Milliarden Euro im Land bereitgestellt

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PL-SK GAS INTERCONNECTOR
Datum der Veröffentlichung
13 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79664408
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170317
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - PL-SK GAS INTERCONNECTOR
Datum der Veröffentlichung
1 Dec 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78606947
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20170317
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PL-SK GAS INTERCONNECTOR - Prepojorací Plynovod Polsko - Slovensko - Správa o hodnotení
Datum der Veröffentlichung
1 Dec 2017
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78870467
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170317
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PL-SK GAS INTERCONNECTOR
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
230721396
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170317
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
13/04/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PL-SK GAS INTERCONNECTOR
Related public register
01/12/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - PL-SK GAS INTERCONNECTOR
Related public register
01/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PL-SK GAS INTERCONNECTOR - Prepojorací Plynovod Polsko - Slovensko - Správa o hodnotení
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PL-SK GAS INTERCONNECTOR
Andere Links
Übersicht
PL-SK GAS INTERCONNECTOR
Datenblätter
PL-SK GAS INTERCONNECTOR
Zugehörige Pressemitteilungen
Die EIB hat seit Gründung der Slowakei 8,2 Milliarden Euro im Land bereitgestellt

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Die EIB hat seit Gründung der Slowakei 8,2 Milliarden Euro im Land bereitgestellt
Andere Links
Related public register
13/04/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PL-SK GAS INTERCONNECTOR
Related public register
01/12/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - PL-SK GAS INTERCONNECTOR
Related public register
01/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PL-SK GAS INTERCONNECTOR - Prepojorací Plynovod Polsko - Slovensko - Správa o hodnotení
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PL-SK GAS INTERCONNECTOR

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen