GAMBIA RENEWABLE ENERGY

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project will consist of three components: (1) a grid-connected photovoltaic (PV) power plant with a total installed capacity of 10 MW including an associated battery energy storage Ssation (BESS), (2) a number of off-grid PV and BESS units for rural health clinics, secondary schools and food manufacturing and storage facilities and (3) power grid reinforcement investments to improve security of supply, reduce technical losses and increase its renewable energy take-up capacity.
The development of solar PV energy in The Gambia contributes to EU and national targets for renewable energy generation and the Bank's renewable energy and energy efficiency and climate objectives. It is consistent with the objectives of the Cotonou Agreement, and in line with the Bank's policies of supporting renewable energy development and combating climate change. Improving energy infrastructure is consistent with the EU "Agenda for Change" policy, which identifies energy as an essential driver of economic growth. The project will contribute to reducing the existing electricity supply gap in The Gambia using sustainable solar energy resources.
Details of the environmental impact assessment (EIA) procedures will be reviewed during appraisal, in particular the procedures for ensuring compliance with the EIB's standards and with the principles of EU directives.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.