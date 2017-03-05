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GAMBIA RENEWABLE ENERGY

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
101.911.765 €
Länder
Sektor(en)
Gambia : 101.911.765 €
Energie : 101.911.765 €
Unterzeichnungsdatum
29/12/2020 : 8.000.000 €
11/03/2019 : 12.830.000 €
26/08/2022 : 24.081.765 €
27/12/2018 : 57.000.000 €
(*) Einschließlich 8.428.617,75 € Investitionszuschüsse vergeben durch AFRICA INVESTMENT PLATFORM ,a 15.653.147,25 € Investment Grants vergeben durch AFRICA INVESTMENT PLATFORM
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05/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAMBIA RENEWABLE ENERGY
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24/07/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GAMBIA RENEWABLE ENERGY -Link to World Bank's website for ESIA documentation
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Gambia: EU unterstützt 142-Millionen-Euro-Programm für erneuerbare Energien
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Gambia: Global Gateway - Team Europa fördert erneuerbare Energie

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Juli 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/12/2018
20170305
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GAMBIA RENEWABLE ENERGY FRAMEWORK
NATIONAL WATER AND ELECTRICITY COMPANY LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 102 million
EUR 149 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will consist of three components: (1) a grid-connected photovoltaic (PV) power plant with a total installed capacity of 10 MW including an associated battery energy storage Ssation (BESS), (2) a number of off-grid PV and BESS units for rural health clinics, secondary schools and food manufacturing and storage facilities and (3) power grid reinforcement investments to improve security of supply, reduce technical losses and increase its renewable energy take-up capacity.

The development of solar PV energy in The Gambia contributes to EU and national targets for renewable energy generation and the Bank's renewable energy and energy efficiency and climate objectives. It is consistent with the objectives of the Cotonou Agreement, and in line with the Bank's policies of supporting renewable energy development and combating climate change. Improving energy infrastructure is consistent with the EU "Agenda for Change" policy, which identifies energy as an essential driver of economic growth. The project will contribute to reducing the existing electricity supply gap in The Gambia using sustainable solar energy resources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Details of the environmental impact assessment (EIA) procedures will be reviewed during appraisal, in particular the procedures for ensuring compliance with the EIB's standards and with the principles of EU directives.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
05/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAMBIA RENEWABLE ENERGY
24/07/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GAMBIA RENEWABLE ENERGY -Link to World Bank's website for ESIA documentation
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAMBIA RENEWABLE ENERGY
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86356656
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170305
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Gambia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GAMBIA RENEWABLE ENERGY -Link to World Bank's website for ESIA documentation
Datum der Veröffentlichung
24 Jul 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95496124
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170305
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Gambia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
GAMBIA RENEWABLE ENERGY FRAMEWORK
Datenblätter
GAMBIA RENEWABLE ENERGY
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