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VALLOUREC RDI INVESTMENTS AND DIGITALIZATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 28.600.000 €
Frankreich : 81.400.000 €
Industrie : 110.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/04/2018 : 28.600.000 €
16/04/2018 : 81.400.000 €
Andere Links
Related public register
08/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VALLOUREC RDI INVESTMENTS AND DIGITALIZATION
Related public register
08/11/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VALLOUREC RDI INVESTMENTS AND DIGITALIZATION - Etude d'Impact

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 September 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/04/2018
20170238
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VALLOUREC RDI DIGITALIZATION AND INVESTMENTS
VALLOUREC SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 110 million
EUR 230 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Financing Vallourec's European RDI in the context of their competitiveness plan covering the years 2017 - 2020. The project comprises product and process RDI, including digitalization activities, as well as related RDI capital expenditures.

The project covers the promoter's RDI operational and capital expenditures related to steel tubes and pipes manufacturing. The project's RDI activities are carried out in the fields of (i) development of new tubular solutions and (ii) manufacturing and product digitalization.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns RDI expenditures to be carried out in existing industrial facilities already authorized for such purpose and are therefore not expected requiring an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/24/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required.

Weitere Unterlagen
08/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VALLOUREC RDI INVESTMENTS AND DIGITALIZATION
08/11/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VALLOUREC RDI INVESTMENTS AND DIGITALIZATION - Etude d'Impact

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VALLOUREC RDI INVESTMENTS AND DIGITALIZATION
Datum der Veröffentlichung
8 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76704830
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170238
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VALLOUREC RDI INVESTMENTS AND DIGITALIZATION - Etude d'Impact
Datum der Veröffentlichung
8 Nov 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79679746
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170238
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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08/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VALLOUREC RDI INVESTMENTS AND DIGITALIZATION
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08/11/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VALLOUREC RDI INVESTMENTS AND DIGITALIZATION - Etude d'Impact
Andere Links
Übersicht
VALLOUREC RDI DIGITALIZATION AND INVESTMENTS
Datenblätter
VALLOUREC RDI INVESTMENTS AND DIGITALIZATION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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