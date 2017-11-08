AMW (EGFF)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
AMW is a pharmaceutical company specialized in the development and manufacturing of innovative drug delivery systems, i.e. technologies aimed at the targeted delivery and controlled release of pharmaceutical compounds in order to improve their efficacy, safety and convenience. The company has a broad and diversified development pipeline, focused on providing solutions in strongly growing indications such as oncology, neurology, pain therapy and dermatology, which is expected to drive significant revenue growth in the future.
The project will cover the company's substantial Research & Development (R&D) expenses relating to the development of existing and new products It will also include an additional R&D facility and purpose-built manufacturing technologies for innovative drug delivery systems together with associated laboratory and manufacturing equipment.
The promoter's investments concern research, development and innovation activities that will be mainly carried out in existing facilities already authorised for similar activities and volumes and as such, do not require an Environmental Impact Assessment (EIA), according to the relevant EU Directives. However the Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required, as well as the screening decision of the competent authority.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.
Loan foreseen under the European Fund for Strategic Investments (EFSI).
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.