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AMW (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 25.000.000 €
Dienstleistungen : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/11/2017 : 12.500.000 €
8/11/2017 : 12.500.000 €
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24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - AMW (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Investitionsoffensive für Europa - EIB vergibt Finanzierung an AMW GmbH in Warngau

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 August 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/11/2017
20170198
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AMW (EGFF)
AMW GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 52 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

AMW is a pharmaceutical company specialized in the development and manufacturing of innovative drug delivery systems, i.e. technologies aimed at the targeted delivery and controlled release of pharmaceutical compounds in order to improve their efficacy, safety and convenience. The company has a broad and diversified development pipeline, focused on providing solutions in strongly growing indications such as oncology, neurology, pain therapy and dermatology, which is expected to drive significant revenue growth in the future.

The project will cover the company's substantial Research & Development (R&D) expenses relating to the development of existing and new products It will also include an additional R&D facility and purpose-built manufacturing technologies for innovative drug delivery systems together with associated laboratory and manufacturing equipment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter's investments concern research, development and innovation activities that will be mainly carried out in existing facilities already authorised for similar activities and volumes and as such, do not require an Environmental Impact Assessment (EIA), according to the relevant EU Directives. However the Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required, as well as the screening decision of the competent authority.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

Kommentar(e)

Loan foreseen under the European Fund for Strategic Investments (EFSI).

Weitere Unterlagen
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - AMW (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Investitionsoffensive für Europa - EIB vergibt Finanzierung an AMW GmbH in Warngau

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Environmental and Social Completion Sheet - AMW (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165256933
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170198
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMW (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75364598
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170198
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - AMW (EGFF)
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24/12/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMW (EGFF)
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Datenblätter
AMW (EGFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Investitionsoffensive für Europa - EIB vergibt Finanzierung an AMW GmbH in Warngau

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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