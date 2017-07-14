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SUBSTATIONS RELIABILITY ENHANCEMENT PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
136.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 136.000.000 €
Energie : 136.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/05/2018 : 136.000.000 €
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29/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SUBSTATIONS RELIABILITY ENHANCEMENT PROGRAMME
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Beitrag für die Modernisierung der Energie- und Straßeninfrastruktur in der Ukraine

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Juli 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/05/2018
20170155
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SUBSTATIONS RELIABILITY ENHANCEMENT PROGRAMME
National Power Company Ukrenergo
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 136 million
EUR 136 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A project to refurbish the existing electrical substations in Ukraine in order to increase energy efficiency, through shifting the substations in remote control mode and replacing energy-intensive equipment.

The main purpose of the project is to increase the reliability of electricity transmission, improve the efficiency of the operation of the transmission network and reduce the operational and maintenance costs of the substations of the Transmission System Operator. All this will help improve electricity supply for consumers. Additionally, the automatisation of control processes at the substations will facilitate the parallel and synchronous operation of Ukraine's electricity system with the European Network of Transmission System Operators (ENTSO-E).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Environmental and Social due diligence, in form and substance satisfactory to the Bank, will have to be carried out in parallel with the feasibility studies.

The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
29/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SUBSTATIONS RELIABILITY ENHANCEMENT PROGRAMME
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Beitrag für die Modernisierung der Energie- und Straßeninfrastruktur in der Ukraine

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SUBSTATIONS RELIABILITY ENHANCEMENT PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
29 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76673096
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170155
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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EIB-Beitrag für die Modernisierung der Energie- und Straßeninfrastruktur in der Ukraine

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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