GREEK NATIONAL SME SUPPORT SCHEME

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
The project consists of a dedicated intermediated loan focusing on the co-financing of priority projects of limited size by small and medium-sized enterprises (SMEs) under the Greek Investment Incentives Law.
The Greek Investment Incentives Law, which this loan will support, aims at promoting economic development through modernising and improving the institutional framework for private investments, thus accelerating private investments in strategic sectors.
The promoter will be required to comply with EU legislation and applicable national legislation as well as with the Bank's Environmental and Social principles and standards, and will be contractually bound to ensure the implementation of such standards in the qualified investment projects.
For projects for which the EU public procurement Directives apply, the Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of these projects have been and shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required. For private companies not subject to EU rules on public procurement or concessions, the Bank will require the promoter to ensure that the criteria of economy and efficiency are met. This implies that contracts for the provision of works, goods and services are negotiated impartially and in the project's best interests.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.