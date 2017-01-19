FORESIGHT LOW CARBON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Investment fund focusing on equity investments in infrastructure projects mainly in the UK and other European countries
The fund's strategy is to capture the long-term market opportunities driven by the transformation occurring in European and also global energy markets. The fund is targeting investments in (i) renewable energy projects and (ii) enabling infrastructure for renewable energy, such as flexible generation and storage as well as interconnection and transmission.
Most of the fund's underlying infrastructure investments will either require a full environmental impact assessment (EIA) or a screening decision by the national competent authority to determine whether an EIA is required or not. The legal documentation to be entered into by the Bank will require the fund to ensure that its underlying investments respect the relevant EU directives and the environmental and social standards of the Bank.
The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives. Most, if not all, of the projects financed by the fund are expected not to be subject to public procurement procedures as outlined in Directive 2004/17/EC or 2014/25/EU where applicable.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.