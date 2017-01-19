Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

FORESIGHT LOW CARBON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Sektor(en)
Energie : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/01/2019 : 37.500.000 €
17/01/2019 : 37.500.000 €
Andere Links
Related public register
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FORESIGHT LOW CARBON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Related public register
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - FORESIGHT LOW CARBON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Related EFSI register
26/03/2019 - FORESIGHT LOW CARBON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 März 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/01/2019
20170119
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FORESIGHT ENERGY INFRASTRUCTURE PARTNERS
FORESIGHT GROUP LLP
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 67 million (EUR 78 million)
GBP 500 million (EUR 576 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment fund focusing on equity investments in infrastructure projects mainly in the UK and other European countries

The fund's strategy is to capture the long-term market opportunities driven by the transformation occurring in European and also global energy markets. The fund is targeting investments in (i) renewable energy projects and (ii) enabling infrastructure for renewable energy, such as flexible generation and storage as well as interconnection and transmission.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the fund's underlying infrastructure investments will either require a full environmental impact assessment (EIA) or a screening decision by the national competent authority to determine whether an EIA is required or not. The legal documentation to be entered into by the Bank will require the fund to ensure that its underlying investments respect the relevant EU directives and the environmental and social standards of the Bank.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives. Most, if not all, of the projects financed by the fund are expected not to be subject to public procurement procedures as outlined in Directive 2004/17/EC or 2014/25/EU where applicable.

Weitere Unterlagen
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FORESIGHT LOW CARBON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - FORESIGHT LOW CARBON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
26/03/2019 - FORESIGHT LOW CARBON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FORESIGHT LOW CARBON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80599409
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170119
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - FORESIGHT LOW CARBON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
256249083
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20170119
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - FORESIGHT LOW CARBON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Datum der Veröffentlichung
26 Mar 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83453710
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170119
Letzte Aktualisierung
26 Mar 2019
Sektor(en)
Energie
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FORESIGHT LOW CARBON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Related public register
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - FORESIGHT LOW CARBON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Related EFSI register
26/03/2019 - FORESIGHT LOW CARBON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Andere Links
Übersicht
FORESIGHT ENERGY INFRASTRUCTURE PARTNERS
Datenblätter
FORESIGHT LOW CARBON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen