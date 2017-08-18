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EGYM (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 25.000.000 €
Industrie : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2017 : 12.500.000 €
14/12/2017 : 12.500.000 €
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09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - EGYM (EGFF)
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09/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EGYM (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Investitionsoffensive für Europa - Die EIB gewährt eGym ein Darlehen von bis zu 25 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 August 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2017
20170015
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EGYM (EGFF)
EGYM GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 55 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

eGym is a Munich-based developer and manufacturer of fitness technology. The project will support its 2017-2019 investment programme, including: (i) research, development and engineering costs, (ii) capital expenditures for the development of the company's own assembly and production facility, and (iii) the permanent increase of indirect costs and net working capital to support market expansion.

The project will allow this innovative business to foster its R&D activities and create jobs, while expanding its product range and geographical coverage.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All project activities are expected to be carried out in existing facilities without changing the already authorised scope and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - EGYM (EGFF)
09/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EGYM (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Investitionsoffensive für Europa - Die EIB gewährt eGym ein Darlehen von bis zu 25 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Environmental and Social Completion Sheet - EGYM (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
9 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135676971
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170015
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EGYM (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
9 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74942274
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170015
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - EGYM (EGFF)
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Übersicht
EGYM (EGFF)
Datenblätter
EGYM (EGFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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