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SECURITY AND COMMUNICATION R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 20.000.000 €
Dienstleistungen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/07/2017 : 20.000.000 €
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20/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SECURITY AND COMMUNICATION R&D
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SECURITY AND COMMUNICATION R&D
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Juncker-Plan - EIB finanziert Forschungs- und Entwicklungsprogramme der CS-Gruppe
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN FRANCE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Juni 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/07/2017
20161015
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SECURITY AND COMMUNICATION R&D
LISTED COMPANY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 42 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The research and development (R&D) programme comprises the development of several new products and the enhancement of recent products for civil applications. The R&D activities will be carried in France.

The results of the R&D will support a European mid-cap company tin maintaining its competitive position and enhance its market/customer reach by launching new and innovative high-tech products.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments concern research, development and innovation (RDI) activities mostly within existing facilities. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I or II of Directive 2014/52/EU (amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU).

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.

Weitere Unterlagen
20/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SECURITY AND COMMUNICATION R&D
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Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN FRANCE
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Frankreich: Juncker-Plan - EIB finanziert Forschungs- und Entwicklungsprogramme der CS-Gruppe

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SECURITY AND COMMUNICATION R&D
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76027416
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20161015
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SECURITY AND COMMUNICATION R&D
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
150506214
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20161015
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
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Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN FRANCE

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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