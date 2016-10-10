Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

METSO RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 400.000 €
Dänemark : 2.000.000 €
Frankreich : 2.400.000 €
Schweden : 6.400.000 €
Finnland : 28.800.000 €
Industrie : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2017 : 400.000 €
20/12/2017 : 2.000.000 €
20/12/2017 : 2.400.000 €
20/12/2017 : 6.400.000 €
20/12/2017 : 28.800.000 €
Andere Links
Related public register
15/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - METSO RDI
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - METSO RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 August 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2017
20161010
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
METSO RDI
METSO OYJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 94 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Research, development and innovation (RDI) investments related to minerals including mining, processing and recycling, as well as flow controls equipment (valves, pumps) and related solutions for the period 2017-2020.

These RDI investments will improve the promoter's industrial process and equipment, and support innovation and skills.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists of R&D activities that are not specifically mentioned under the EIA Directive 2011/92/EU (amended by 2014/52/EU) and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA). However, the Bank's services will review during the project appraisal all the project-related environmental details.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
15/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - METSO RDI
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - METSO RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - METSO RDI
Datum der Veröffentlichung
15 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74821820
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20161010
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Dänemark
Schweden
Frankreich
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - METSO RDI
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
149736350
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20161010
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Dänemark
Schweden
Frankreich
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - METSO RDI
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - METSO RDI
Andere Links
Übersicht
METSO RDI
Datenblätter
METSO RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen