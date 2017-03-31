Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SJI CAPEX & R&D INVESTMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 2.250.000 €
Kroatien : 2.700.000 €
Deutschland : 6.300.000 €
Frankreich : 33.750.000 €
Industrie : 45.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/10/2017 : 2.250.000 €
6/10/2017 : 2.700.000 €
6/10/2017 : 6.300.000 €
6/10/2017 : 33.750.000 €
Andere Links
Related public register
05/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SJI CAPEX & R&D INVESTMENTS
Related public register
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SJI CAPEX & R&D INVESTMENTS
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Juncker-Plans - EIB vergibt 45 Millionen Euro an Saint Jean Industries-Gruppe
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN FRANCE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 März 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/10/2017
20160996
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SJI CAPEX & R&D INVESTMENTS
Saint Jean Industries
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 45 million
EUR 94 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Financing research, development and innovation (RDI) and capital expenditure of French mid-cap Saint Jean Industries in France and other European countries. The project concerns the investment programme of an innovative mid-cap company in the field of component manufacture for the transportation sector in order to strengthen its competitive market position and support worldwide growth.

The project activities aim to develop innovative, strong and lightweight components for the transportation sector, particularly the automotive segment, supporting weight reduction objectives and contributing indirectly to sustainable transportation in Europe and worldwide. Additionally the project includes the purchase of tangible assets to maintain the group's competitiveness and support it in its growth ambitions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All project activities are expected to be carried out in existing facilities and laboratories without changing their already authorised scope and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU, as amended. Nevertheless, the Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments requires an EIA, as well as any other environmental details of the project.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
05/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SJI CAPEX & R&D INVESTMENTS
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SJI CAPEX & R&D INVESTMENTS
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN FRANCE
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Juncker-Plans - EIB vergibt 45 Millionen Euro an Saint Jean Industries-Gruppe

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SJI CAPEX & R&D INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74950136
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160996
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Kroatien
Frankreich
Deutschland
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SJI CAPEX & R&D INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135934745
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160996
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Kroatien
Frankreich
Deutschland
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SJI CAPEX & R&D INVESTMENTS
Related public register
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SJI CAPEX & R&D INVESTMENTS
Andere Links
Übersicht
SJI CAPEX & R&D INVESTMENTS
Datenblätter
SJI CAPEX & R&D INVESTMENTS
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Juncker-Plans - EIB vergibt 45 Millionen Euro an Saint Jean Industries-Gruppe
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN FRANCE

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Juncker-Plans - EIB vergibt 45 Millionen Euro an Saint Jean Industries-Gruppe
Andere Links
Related public register
05/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SJI CAPEX & R&D INVESTMENTS
Related public register
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SJI CAPEX & R&D INVESTMENTS
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN FRANCE

Photogallery

The family-owned company manufactures components for the automotive, aeronautics, and energy industry, among other things. An EFSI-backed loan will help it to step up its R&D, purchase new equipment and improve its environmental footprint.
Saint Jean Industries
©SJI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen