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PPC DISTRIBUTION VII

Unterzeichnung(en)

Betrag
255.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 255.000.000 €
Energie : 255.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/01/2020 : 100.000.000 €
9/01/2019 : 155.000.000 €
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Griechenland: EIB vergibt 255 Millionen Euro für Modernisierung des griechischen Stromnetzes
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Juni 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/01/2019
20160995
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PPC DISTRIBUTION VII
HELLENIC ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORK OPERATOR SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 255 million
EUR 510 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a multi-component investment programme covering the 2017-2020 period aimed at renovating and reinforcing the electricity distribution network in Greece. The programme consists of a large number of medium and low voltage electricity distribution schemes geographically dispersed throughout peninsular and insular Greece.

The purpose of the programme is to improve network safety and reliability as well as to connect new system users.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The characteristics and voltage range of the project schemes are such that they are listed neither under Annex I nor Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The environmental impacts of the project are expected to be modest and, in most cases, limited to disturbance during construction.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the Programme schemes have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directives 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
21/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PPC DISTRIBUTION VII
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PPC DISTRIBUTION VII
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83850291
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160995
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PPC DISTRIBUTION VII
Datum der Veröffentlichung
22 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
163763563
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160995
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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