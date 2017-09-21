AKUO MULTI-COUNTRIES RENEWABLE ENERGY PROGRAMME

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
Multi-component investment programme articulated into sub-projects of construction and operation of several small-scale, mature renewable energy (RE) technologies such as wind farms, photovoltaic (PV) plants, hydropower plants and biomass throughout France and in other EU countries, for a total capacity of ~230 MW.
The project would support national and EU renewable energy objectives and its commitments with respect to greenhouse gas emission reductions.
The sub-projects will be located within the EU and will most likely fall under Annex II of the EIA Directive (2014/52/EU), requiring the competent authorities to determine whether an environmental impact assessment (EIA) is required. As positive externalities, the project would reduce CO2 emissions.
The relevant procurement policies the promoter might be subject to were assessed as part of a previous operation the Bank has with the promoter. The conclusion drawn at the time of the analysis is still valid; the promoter is not subject to public procurement as it is neither a public undertaking nor does it enjoy special or exclusive rights in the sense of the relevant EU Procurement Directives. Thus the project is not subject to public procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.