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BANK OCHRONY SRODOWISKA CLIMATE ACTION MBIL

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 75.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/06/2017 : 75.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB fördert im Rahmen des Juncker-Plans die Finanzierung kleiner und mittelgroßer Umweltschutzprojekte durch die BOŚ

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 März 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/06/2017
20160958
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BANK OCHRONY SRODOWISKA CLIMATE ACTION MBIL
BANK OCHRONY SRODOWISKA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Multi-beneficiary intermediated loan to fund the lending activity of Bank Ochrony Srodowiska S.A. to small and medium-sized enterprises (SMEs), mid-caps and public sector entities in Poland, with a dedicated climate action window

The project aims to provide financing intermediated by Bank Ochrony Srodowiska S.A. for small and medium-scale projects carried out by SMEs, mid-caps and public sector entities with a dedicated window for activities related to climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In accordance with the Bank's policy to ensure that sub-loans comply with the EU acquis, in particular in the fields of environment and public procurement, the Bank will require the intermediary institution to take all requisite measures to ensure that the environmental and procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances comply with relevant EU legislation and applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.

In accordance with the Bank's policy to ensure that sub-loans comply with the EU acquis, in particular in the fields of environment and public procurement, the Bank will require the intermediary institution to take all requisite measures to ensure that the environmental and procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances comply with relevant EU legislation and applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen