CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME POLAND

Übersicht
The investment programme includes the upgrade of the promoter's existing production facilities and RDI activities aiming at increased efficiency and securing an environmentally sustainable production.
This is an extensive long-term investment to optimise the promoter's production processes and reduce production costs, while improving environmental performance and energy efficiency. These measures will contribute to strengthen the company's image on the market by optimising its product offer of fertilisers and plastics and respond to the growing demand in Poland for higher value-added plastics from the automotive and other sectors employing structural fibres. The project is located in less-developed EU regions, and is therefore eligible under Article 309 points a) projects for developing less-developed regions (economic and social cohesion) and c) common interest (improvement of environmental performance).
The project is conducted within existing industrial sites and in compliance with Best Available Technology (BAT). All components fall under annex II of the Directive 2011/92/EU as it relates to changes or extensions of already authorised activities. It is thus up to the relevant competent authorities to decide upon the requirement of an Environmental Impact Assessment (EIA). The EIA process, status and decisions will be verified in detail during appraisal.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement. Procedures followed will be verified during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.