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CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME POLAND

Unterzeichnung(en)

Betrag
145.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 145.000.000 €
Industrie : 145.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/01/2018 : 145.000.000 €
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Related public register
27/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME POLAND
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME POLAND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Dezember 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/01/2018
20160931
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME POLAND
GRUPA AZOTY SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 145 million
EUR 296 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The investment programme includes the upgrade of the promoter's existing production facilities and RDI activities aiming at increased efficiency and securing an environmentally sustainable production.

This is an extensive long-term investment to optimise the promoter's production processes and reduce production costs, while improving environmental performance and energy efficiency. These measures will contribute to strengthen the company's image on the market by optimising its product offer of fertilisers and plastics and respond to the growing demand in Poland for higher value-added plastics from the automotive and other sectors employing structural fibres. The project is located in less-developed EU regions, and is therefore eligible under Article 309 points a) projects for developing less-developed regions (economic and social cohesion) and c) common interest (improvement of environmental performance).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is conducted within existing industrial sites and in compliance with Best Available Technology (BAT). All components fall under annex II of the Directive 2011/92/EU as it relates to changes or extensions of already authorised activities. It is thus up to the relevant competent authorities to decide upon the requirement of an Environmental Impact Assessment (EIA). The EIA process, status and decisions will be verified in detail during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement. Procedures followed will be verified during appraisal.

Weitere Unterlagen
27/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME POLAND
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME POLAND

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME POLAND
Datum der Veröffentlichung
27 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78780804
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160931
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME POLAND
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237598716
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160931
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
27/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME POLAND
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME POLAND
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Datenblätter
CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME POLAND

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen