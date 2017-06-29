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AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
399.991.769,4 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 399.991.769,4 €
Verkehr : 399.991.769,4 €
Unterzeichnungsdatum
7/04/2020 : 12.944.085,79 €
7/04/2020 : 387.047.683,61 €
Andere Links
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Juni 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/04/2020
20160877
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 1249 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Design (partly), construction (partly), financing, operation and maintenance of the 76.3km A3 motorway section between the Biebelried intersection (AK Biebelried) and the Fürth/Erlangen intersection (AK Fürth/Erlangen) in the German State of Bavaria. The project is to be procured through an availability-based public-private partnership (PPP) model for a period of 30 years including construction. In particular, the project refers to the widening to six lanes (2x3) of a 76.3km section of the A3 motorway.

The project aims to improve traffic conditions by increasing capacity on a congested section of the German and European road network. The project will improve connectivity in Bavaria and is part of a larger programme to improve German motorways.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, EIA Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/406/EEC will be reviewed at appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directives 2014/24/EU and/or 2014/25/EU as well as Directive 89/665/EEC or 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required. The tender process was launched in October 2016 and is currently at pre-qualification stage.

Weitere Unterlagen
02/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - EIS for Aschbach - Östlich AS Schlüsselfeld
02/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - EIS for Autobahnkreuz Biebelried - Mainbrücke Dettelbach
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02/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - EIS for Geiselwind - Aschbach
02/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - Environmental permit for Klebheim - Nördlich TR Aurach
02/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - EIS for Mainbrücke Dettelbach - Westlich AS Wiesentheid
02/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - EIS for Nördlich TR Aurach - AK Fürth - Erlangen
02/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - EIS for Östlich AS Schlüsselfeld - Östlich Höchstadt - Steigerwald
02/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - Environmental permit for Östlich AS Schlüsselfeld - Östlich Höchstadt - Strecke
02/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - Environmental permit for Östlich Höchstadt - N - Klebheim
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13/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - EIS for Aschbach - Östlich AS Schlüsselfeld
Datum der Veröffentlichung
2 Jul 2017
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76773456
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160877
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - EIS for Autobahnkreuz Biebelried - Mainbrücke Dettelbach
Datum der Veröffentlichung
2 Jul 2017
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76768301
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160877
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - EIS for Fuchsberg - Geiselwind
Datum der Veröffentlichung
2 Jul 2017
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76762097
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160877
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - EIS for Geiselwind - Aschbach
Datum der Veröffentlichung
2 Jul 2017
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76759193
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160877
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - Environmental permit for Klebheim - Nördlich TR Aurach
Datum der Veröffentlichung
2 Jul 2017
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76759417
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160877
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - EIS for Mainbrücke Dettelbach - Westlich AS Wiesentheid
Datum der Veröffentlichung
2 Jul 2017
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76780589
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160877
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - EIS for Nördlich TR Aurach - AK Fürth - Erlangen
Datum der Veröffentlichung
2 Jul 2017
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76766323
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160877
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - EIS for Östlich AS Schlüsselfeld - Östlich Höchstadt - Steigerwald
Datum der Veröffentlichung
2 Jul 2017
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76766126
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160877
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - Environmental permit for Östlich AS Schlüsselfeld - Östlich Höchstadt - Strecke
Datum der Veröffentlichung
2 Jul 2017
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76771412
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160877
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - Environmental permit for Östlich Höchstadt - N - Klebheim
Datum der Veröffentlichung
2 Jul 2017
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76767544
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160877
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN - EIS for Westliche AS Wiesentheid Fuchsberg
Datum der Veröffentlichung
2 Jul 2017
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76767685
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160877
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74427458
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160877
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Übersicht
AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN
Datenblätter
AUTOBAHN A3 BIEBELRIED - FURTH ERLANGEN

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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