Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ENEL GREEN POWER PERU

Unterzeichnung(en)

Betrag
126.828.443,38 €
Länder
Sektor(en)
Peru : 126.828.443,38 €
Energie : 126.828.443,38 €
Unterzeichnungsdatum
29/11/2017 : 126.828.443,38 €
Andere Links
Related public register
16/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ENEL GREEN POWER PERU - Parque Eólico Nazca y su Interconexión al sein - Estudio de Impacto Ambiental - ANEXOS
Related public register
16/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ENEL GREEN POWER PERU - Evaluación Ambientak Preliminar - EVAP - Central Solar Rubi
Related public register
16/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ENEL GREEN POWER PERU - Parque Eólico Nazca y su Interconexión al sein - Estudio de Impacto Ambientak - Memoria
Related public register
16/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ENEL GREEN POWER PERU - Parque Eólico Nazca y su Interconexión al sein - Estudio de Impacto Ambiental - Resumen Ejecutivo
Related public register
01/12/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENEL GREEN POWER PERU
Related public register
15/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ENEL GREEN POWER PERU
Zugehörige Pressemitteilungen
Peru: EIB unterstützt Ausbau der Wind- und Solarenergie mit 150 millionen US-Dollar

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 April 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/11/2017
20160848
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENEL GREEN POWER PERU
ENEL GREEN POWER SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 150 million (EUR 129 million)
USD 331 million (EUR 284 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing Enel Green Power's investment programme for the development, construction and operation of a wind farm and a solar photovoltaic (PV) park in Peru with a total installed capacity of about 312MW

The operation contributes to the addition of clean, renewable energy generation in Peru pursuant to the UN Sustainable Development Goals (SDGs) of ensuring access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all (SDG 7) and taking urgent action to combat climate change and its impact (SDG 13). The operation is eligible under the Bank's Climate Action and Environment Facility 2014-2020 and will contribute to the Bank's climate action lending objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The environmental impact assessment (EIA) procedures carried out to date and the environmental management plans, including the mitigation measures to be applied during construction and operation and any potential residual gaps ensuing from the start of works, will be assessed in light of the Bank's environmental and social standards.

The EIB's Private Sector Procurement Guidelines will be followed for the project.

Weitere Unterlagen
16/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ENEL GREEN POWER PERU - Parque Eólico Nazca y su Interconexión al sein - Estudio de Impacto Ambiental - ANEXOS
16/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ENEL GREEN POWER PERU - Evaluación Ambientak Preliminar - EVAP - Central Solar Rubi
16/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ENEL GREEN POWER PERU - Parque Eólico Nazca y su Interconexión al sein - Estudio de Impacto Ambientak - Memoria
16/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ENEL GREEN POWER PERU - Parque Eólico Nazca y su Interconexión al sein - Estudio de Impacto Ambiental - Resumen Ejecutivo
01/12/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENEL GREEN POWER PERU
15/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ENEL GREEN POWER PERU
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Peru: EIB unterstützt Ausbau der Wind- und Solarenergie mit 150 millionen US-Dollar

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ENEL GREEN POWER PERU - Parque Eólico Nazca y su Interconexión al sein - Estudio de Impacto Ambiental - ANEXOS
Datum der Veröffentlichung
16 Jul 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77015748
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160848
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Peru
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ENEL GREEN POWER PERU - Evaluación Ambientak Preliminar - EVAP - Central Solar Rubi
Datum der Veröffentlichung
16 Jul 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77015749
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160848
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Peru
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ENEL GREEN POWER PERU - Parque Eólico Nazca y su Interconexión al sein - Estudio de Impacto Ambientak - Memoria
Datum der Veröffentlichung
16 Jul 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77022619
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160848
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Peru
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ENEL GREEN POWER PERU - Parque Eólico Nazca y su Interconexión al sein - Estudio de Impacto Ambiental - Resumen Ejecutivo
Datum der Veröffentlichung
16 Jul 2017
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77033052
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160848
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Peru
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENEL GREEN POWER PERU
Datum der Veröffentlichung
1 Dec 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74591244
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160848
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Peru
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ENEL GREEN POWER PERU
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95739553
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160848
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Peru
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ENEL GREEN POWER PERU - Parque Eólico Nazca y su Interconexión al sein - Estudio de Impacto Ambiental - ANEXOS
Related public register
16/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ENEL GREEN POWER PERU - Evaluación Ambientak Preliminar - EVAP - Central Solar Rubi
Related public register
16/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ENEL GREEN POWER PERU - Parque Eólico Nazca y su Interconexión al sein - Estudio de Impacto Ambientak - Memoria
Related public register
16/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ENEL GREEN POWER PERU - Parque Eólico Nazca y su Interconexión al sein - Estudio de Impacto Ambiental - Resumen Ejecutivo
Related public register
01/12/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENEL GREEN POWER PERU
Related public register
15/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ENEL GREEN POWER PERU
Andere Links
Übersicht
ENEL GREEN POWER PERU
Datenblätter
ENEL GREEN POWER PERU
Zugehörige Pressemitteilungen
Peru: EIB unterstützt Ausbau der Wind- und Solarenergie mit 150 millionen US-Dollar

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Peru: EIB unterstützt Ausbau der Wind- und Solarenergie mit 150 millionen US-Dollar
Andere Links
Related public register
16/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ENEL GREEN POWER PERU - Parque Eólico Nazca y su Interconexión al sein - Estudio de Impacto Ambiental - ANEXOS
Related public register
16/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ENEL GREEN POWER PERU - Evaluación Ambientak Preliminar - EVAP - Central Solar Rubi
Related public register
16/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ENEL GREEN POWER PERU - Parque Eólico Nazca y su Interconexión al sein - Estudio de Impacto Ambientak - Memoria
Related public register
16/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ENEL GREEN POWER PERU - Parque Eólico Nazca y su Interconexión al sein - Estudio de Impacto Ambiental - Resumen Ejecutivo
Related public register
01/12/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENEL GREEN POWER PERU
Related public register
15/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ENEL GREEN POWER PERU

Videos

Thumbnail: Klimaschutzprojekte in Lateinamerika
Klimaschutzprojekte in Lateinamerika
Learn more

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen