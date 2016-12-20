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BRATISLAVA REGIONAL INFRASTRUCTURE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowakei : 25.000.000 €
Gesundheit : 2.500.000 €
Verkehr : 3.250.000 €
Stadtentwicklung : 8.750.000 €
Bildung : 10.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/08/2017 : 2.500.000 €
21/08/2017 : 3.250.000 €
21/08/2017 : 8.750.000 €
21/08/2017 : 10.500.000 €
Andere Links
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29/03/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - BRATISLAVA REGIONAL INFRASTRUCTURE II - NTS of the Strategic Environmental Assessment
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29/03/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BRATISLAVA REGIONAL INFRASTRUCTURE II - Strategic Environmental Assessment
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09/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRATISLAVA REGIONAL INFRASTRUCTURE II
Related public register
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - BRATISLAVA REGIONAL INFRASTRUCTURE II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Dezember 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/09/2017
20160843
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BRATISLAVA REGIONAL INFRASTRUCTURE II
BRATISLAVSKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 53 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Multi-sectoral investment programme aimed at improving regional infrastructure of Bratislava Region in the period 2017-2019.

The project will support the multi-sector investment programme of the Region of Bratislava. The project will include roads infrastructure as well as schemes in the sectors of education, culture and other public buildings.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises a multi-scheme operation classified as a Framework Loan and some of the schemes may eventually fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive 2014/52/EU. Should any such scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into the national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation. Environmental and efficiency improvements in public buildings will be required to comply with the provisions of the EU Directive on Energy Performance of Buildings 2010/31/EU.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
29/03/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - BRATISLAVA REGIONAL INFRASTRUCTURE II - NTS of the Strategic Environmental Assessment
29/03/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BRATISLAVA REGIONAL INFRASTRUCTURE II - Strategic Environmental Assessment
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17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - BRATISLAVA REGIONAL INFRASTRUCTURE II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - BRATISLAVA REGIONAL INFRASTRUCTURE II - NTS of the Strategic Environmental Assessment
Datum der Veröffentlichung
29 Mar 2017
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74588629
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20160843
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Bildung
Verkehr
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BRATISLAVA REGIONAL INFRASTRUCTURE II - Strategic Environmental Assessment
Datum der Veröffentlichung
29 Mar 2017
Sprache
Slovakisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74592037
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160843
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Bildung
Verkehr
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRATISLAVA REGIONAL INFRASTRUCTURE II
Datum der Veröffentlichung
9 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73455625
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160843
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Bildung
Verkehr
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BRATISLAVA REGIONAL INFRASTRUCTURE II
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
188047252
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160843
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Bildung
Verkehr
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
BRATISLAVA REGIONAL INFRASTRUCTURE II
Datenblätter
BRATISLAVA REGIONAL INFRASTRUCTURE II

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen