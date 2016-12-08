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PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRIAL PROJECT PORTUGAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 20.000.000 €
Industrie : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/06/2017 : 20.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: Erstes Direktdarlehen an ein Midcap-Unternehmen im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Dezember 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/06/2017
20160789
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRIAL PROJECT PORTUGAL
Acceptable Corporate(s)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 42 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Capital expenditure investments related to medical technology

The project concerns the investment in a new parenteral unit in order to produce large volume parenteral solutions and small volume parenteral solutions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (implementation of an industrial facility for the production of pharmaceutical products). The project has been screened by the competent authorities and the EIA is currently under public consultation. Full environmental details will be assessed during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and is thus not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
21/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRIAL PROJECT PORTUGAL
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Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRIAL PROJECT PORTUGAL
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71849885
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160789
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRIAL PROJECT PORTUGAL - Estudo de Impacte Ambiental da Nova Unidade Industrial de Procução de Injetáveis no Parque Industrial Lourenço Ferreira
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2017
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78523573
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160789
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRIAL PROJECT PORTUGAL - Aditamento - Estudo de Impacte Ambiental da Nova Unidade Industrial de Procução de Injetáveis no Parque Industrial Lourenço Ferreira
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2017
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78527416
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160789
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRIAL PROJECT PORTUGAL
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134940868
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160789
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRIAL PROJECT PORTUGAL
Datenblätter
PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRIAL PROJECT PORTUGAL
Zugehörige Pressemitteilungen
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Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN

Aktuelles und Storys

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Übergeordnetes Projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen