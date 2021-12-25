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DRUG DISCOVERY RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 15.000.000 €
Deutschland : 60.000.000 €
Dienstleistungen : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/09/2017 : 7.500.000 €
8/09/2017 : 7.500.000 €
8/09/2017 : 30.000.000 €
8/09/2017 : 30.000.000 €
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - DRUG DISCOVERY RDI
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Deutschland: Investitionsoffensive für Europa - EIB unterstützt Evotecs Innovate-Strategie mit Darlehen über 75 Mio. €

Dokumente

Environmental and Social Completion Sheet - DRUG DISCOVERY RDI
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151791435
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160763
Öffentlich zugänglich
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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